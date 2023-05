Alluvione Emilia Romagna: gara di solidarietà al via, ecco tutte le raccolte fondi. Ancora morti e paesi evacuati

Sale il bilancio delle vittime. Oltre 10.000 gli sfollati. L’Italia chiede attivazione del Fondo di solidarietà europeo. Intanto è partita la macchina della solidarietà. Molte le raccolte fondi e le iniziative che sono state avviate

Ancora allagamenti ed evacuazioni hanno caratterizzato la scorsa notte e la mattina odierna, soprattutto nella provincia di Ravenna. Allerta rossa anche oggi nella regione con la pioggia che ha ripreso a scendere sulle zone colpite. Il Comune di Ravenna ha disposto l’evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse, esondazione a Russi. Si aggrava il bilancio delle vittime salito ora a 14. Gli sfollati sono oltre 10mila. Per i morti nel territorio ravennate, sono stati aperti fascicoli in Procura. I danni causati dall’alluvione si stimano essere di miliardi di euro. Di fronte a questa situazione critica, il Governo ha annunciato la richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà europeo, al fine di ottenere risorse aggiuntive per affrontare l’emergenza e sostenere la ricostruzione delle zone colpite. Il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di calamità per garantire un coordinamento efficace delle risorse e degli aiuti necessari.

Nel frattempo si è messa in moto la macchina della solidarietà per aiutare le zone interessate dall’alluvione. Tante le campagne di raccolta fondi e le iniziative attivate, in continuo aggiornamento. Enti pubblici, associazioni di categoria, privati e organizzazioni non profit, hanno attivato i loro canali per raccogliere fondi e dare ospitalità e sostegno agli sfollati.

Un aiuto per l’Emilia Romagna, la raccolta fondi della Regione

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha avviato una raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna” per sostenere le persone e le comunità colpite. La Regione ha attivato un conto corrente per le donazioni. Chiunque può versare un proprio contributo su queste coordinate bancarie:

Iban IT69G0200802435000104428964, Causale: “Alluvione Emilia-Romagna”

Una raccolta fondi è stata stanziata anche dai Comuni di Forlì, Faenza e Imola e dalla provincia di Modena.

Croce Rossa in azione

La Croce Rossa sta operando nelle zone con 300 Volontari e gli operatori Cri Opsa (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua) specializzati in soccorso in ambiente alluvionale in prima linea nei soccorsi e nell’assistenza alla popolazione. Sul proprio sito ha avviato anche una raccolta fondi.

“Un aiuto subito”, l’iniziativa del Corriere della Sera e La7

Il Corriere della Sera e La7 hanno dato il via alla raccolta fondi di “Un aiuto subito” per sostenere le zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato di Intesa Sanpaolo intestato a “Un aiuto subito – Emilia Romagna” con Iban: IT14H0306909606100000196339.

Unicredit stanzia un plafond da 1 miliardo

Unicredit ha ampliato il pacchetto di interventi a favore di cittadini e imprese colpite dalle forti precipitazioni in alcune province italiane. La banca ha stanziato un plafond di 1 miliardo di euro per fornire finanziamenti chirografari e ipotecari con preammortamento fino a 36 mesi alle imprese che presentano un’autocertificazione dei danni subiti. Questi finanziamenti possono essere assistiti da garanzie pubbliche. Inoltre, fino al 31 dicembre, è stato azzerato il canone dei POS per le imprese nelle province interessate. Ci sono anche moratorie di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari e un pacchetto di nuovo credito alle imprese con condizioni agevolate. Per i clienti privati residenti nelle zone colpite è attiva una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e un prestito con tasso agevolato. UniCredit intende fornire il sostegno finanziario necessario per aiutare i clienti a tornare alla normalità. “Vogliamo sostenere tutti i nostri clienti che stanno subendo danni e vivendo momenti di straordinaria difficoltà con le loro famiglie a causa dell’emergenza in corso” ha dichiarato Andrea Orcel, Amministratore Delegato e Head of Italy di UniCredit.

Bper Banca a sostegno delle famiglie e delle imprese

Bper Banca ha lanciato una raccolta fondi e ha potenziato le iniziative per sostenere famiglie e imprese colpite dal maltempo. La banca offre finanziamenti straordinari fino a 20.000 euro per i privati e 100.000 euro per le piccole e medie imprese, con durata fino a 36 mesi. Per importi inferiori a 10.000 euro, viene applicato un tasso zero per i primi dodici mesi. Sono in corso attività per sospendere i pagamenti dei finanziamenti esistenti per famiglie e imprese danneggiate, in linea con le misure governative. È stata avviata anche una raccolta fondi chiamata “Uniti per l’Emilia-Romagna”, aperta ai clienti e ai dipendenti di BPER Banca, a favore della Croce Rossa Italiana per gestire l’emergenza causata dalle alluvioni. “Con la promozione di questa iniziativa nazionale di raccolta fondi vogliamo rispondere concretamente alle esigenze di famiglie e imprese così duramente colpite esprimendo vicinanza ai territori e alle persone” ha commentato la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella.

Credem stanzia plafond di 2,7 miliardi

Per supportare famiglie e imprese che risiedono o hanno sede legale e operativa nelle province interessate, Credem ha prontamente attivato una moratoria di massimo 12 mesi. Questa moratoria si applica ai titolari di mutui ipotecari o chirografari legati a edifici sgomberati o resi inagibili, nonché a quelli relativi alla gestione di attività commerciali, agricole e produttive. Inoltre, imprenditori e famiglie avranno la possibilità di richiedere la sospensione di leasing e prestiti personali. Credem, ha inoltre, stanziato un plafond di 2,7 miliardi di euro per coloro che hanno subito danni. Questi finanziamenti saranno destinati a sostenere le spese di prima necessità e saranno erogati con condizioni agevolate e procedure semplificate. “Siamo vicini a famiglie ed imprese che sono state pesantemente colpite dal maltempo in Emilia Romagna e nelle Marche: stanno vivendo un momento molto difficile e vogliamo supportarle concretamente per sostenere le spese di prima necessità ed il ripristino delle attività produttive”, ha dichiarato Maurizio Giglioli, direttore marketing Strategico Credem.

Da Gruppo Iccrea e Bcc romagnole primo plafond da 300 milioni

Le quattro banche di credito cooperativo del Gruppo Bcc Iccrea (Bcc Romagnolo, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Riviera Banca ed Emilbanca), insieme alla capogruppo Bcc Iccrea, hanno stanziato un plafond iniziale di 300 milioni di euro per sostenere le zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Il plafond sarà destinato alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni a causa del maltempo. Il Gruppo Bcc Iccrea sta collaborando con le sue banche per facilitare l’accesso alle misure di sostegno nazionali e regionali messe in atto per le persone colpite. Inoltre, verranno attuati interventi personalizzati una volta che i danni subiti saranno quantificati.

Acri: Fondazioni stanziano 1,5 milioni per l’emergenza

Il Comitato esecutivo di Acri ha deliberato un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Questo finanziamento proviene dal Fondo Nazionale Iniziative Comuni, un fondo costituito dalle Fondazioni in seno ad Acri per affrontare situazioni di emergenza.

Ferrari dona 1 milione di euro

Ferrari ha donato un milione di euro a favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo alla raccolta fondi regionale. I fondi saranno impiegati, con il coordinamento degli enti territoriali con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico. Il Ceo Vigna: “Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata”. La scuderia Alfa Tauri di Formula 1, che ha la propria sede a Faenza ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della popolazione locale. “Purtroppo, il nostro comune di Faenza ha subito ancora notevoli precipitazioni e inondazioni. Se qualcuno desidera aiutare chi ne è stato colpito, può farlo seguendo queste istruzioni”, scrive la scuderia della provincia di Ravenna sui social pubblicizzando un conto sul quale far pervenire le donazioni. Anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha lanciato una raccolta fondi per la città di Faenza. “Forza e coraggio ragazzi” ha scritto il pilota su Instagram.

Al via una raccolta fondi MiC-Cinecittà

Si muove anche il Ministero della Cultura che ha avviato una raccolta fondi per le popolazioni colpite. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha incaricato Cinecittà di aprire un conto dedicato. Già coinvolte le principali associazioni del settore cinematografico.

Generali estende la sua precedente iniziativa

Generali, Alleanza Assicurazioni e Cattolica Assicurazioni proseguono con il piano di interventi attivato nelle scorse settimane, estendendolo anche ai territori interessati dalla nuova ondata di maltempo. Per garantire una gestione rapida dei sinistri, sono stati attivati sin da subito gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi catastrofali chiamato “Qui per voi”. Il piano di iniziative comprende diverse misure per le coperture auto, danni non auto, coperture vita e contabilità.

Cassa Ravenna blocca i mutui per 12 mesi

Il Gruppo Cassa di Ravenna, composto dalle banche Cassa di Ravenna e Banca di Imola, ha deliberato di concedere finanziamenti a condizioni vantaggiose per consentire alle famiglie, alle imprese e agli agricoltori di ripristinare i beni danneggiati dalle avverse condizioni atmosferiche. I finanziamenti possono arrivare fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario e sarà possibile sospendere il piano di ammortamento dei mutui esistenti per un periodo di 12 mesi.