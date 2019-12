Alitalia, Giuseppe Leogrande commissario unico

Il manager scelto dal Governo è un avvocato esperto di procedura fallimentare ed ex amministratore di diversi gruppi italiani in crisi. In particolare, la sua esperienza nel mondo dell’aviazione civile risale al triennio 2014-2017 con Blue Panorama.

I commissari straordinari di Alitalia, che hanno gestito l’ultimo prestito ponte da quasi un miliardo di euro, lasciano l’incarico e al loro posto è stato individuato l’avvocato Giuseppe Leogrande come commissario unico. Lo ha comunicato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, commentando così: “Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia. Un ringraziamento va anche al nuovo commissario Giuseppe Leogrande per aver accettato l’incarico. Assieme a lui lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di Alitalia”.

A Leogrande il Governo ha in sostanza chiesto di riordinare la flotta da 113 aerei e soprattutto il personale, attualmente composto da ben 11.000 dipendenti, per poi puntare in un secondo momento alla vendita degli asset. Leogrande è un avvocato esperto di procedura fallimentare ed ex amministratore di diversi gruppi italiani in crisi. In particolare, la sua esperienza nel mondo dell’aviazione civile risale al triennio 2014-2017 quando ha amministrato e poi guidato da presidente, il vettore romano Blue Panorama. Alla figura centrale del supercommissario saranno poi affiancati dei “tecnici”: uno capace di maneggiare senza difficoltà il diritto aeronautico, e un altro manager pronto a gestire le questioni legate alla sicurezza e alla capacità di Alitalia di mantenersi in piedi finanziariamente.