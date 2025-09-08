Alibaba stella Polare dell’Asia con un altro +4% a Hong Kong. La sfida con le Magnifiche Sette Usa continua

Il colosso dell’e-commerce ha annunciato un nuovo modello di Intelligenza artificiale open source e un suo co-finanziamento in una startup di robotica

Alibaba è di nuovo la stella Polare dell’Asia, balzata oggi di un ulteriore 4% alla borsa di Hong Kong dopo aver annunciato un nuovo modello di intelligenza artificiale, che ha definito “il più grande e intelligente di sempre”, continuando così la sfida con Magnifiche Sette a stelle strisce.

Già la società di e-commerce aveva gettato il guanto alle aziende super costose dell’AI statunitense la scorsa settimana, quando aveva reso noti i suoi dati di bilancio con un aumento percentuale a tre cifre nei ricavi da prodotti legati all’AI, nonché un balzo del 26% superiore alle aspettative nelle vendite della divisione cloud. L’ulteriore impennata di oggi ha fatto seguito all’annuncio di un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale open source e di un suo co-finanziamento in una startup di robotica.

Il colosso tecnologico asiatico nel weekend ha annunciato il modello Qwen3-Max-Preview, dotato di oltre un trilione di parametri, riporta Bloomberg. La società ha affermato che il modello è il più grande e intelligente mai creato, e che supera le prestazioni della sua precedente migliore offerta, Qwen3-235B.la società di e-commerce.

Secondo i calcoli di Bloomberg basati sui dati di borsa, gli investitori della Cina “continentale” la scorsa settimana hanno puntato sul titolo Alibaba più che su qualsiasi altra azione nel listino Hang Seng di Hong Kong. Gli investitori hanno acquistato azioni Alibaba per un valore di 13,5 miliardi di dollari di Hong Kong, pari a circa 1,7 miliardi di dollari. Gli acquisti netti settimanali sono stati superiori ai totali degli ultimi mesi e sarebbero i mensili più alti da aprile. Con un’impennata del 18% questo mese, il titolo è diventato il migliore nell’indice. Oggi è balzato fino al 4,7% a Hong Kong.

Persino gli analisti di Wall Street sono diventati più rialzisti nei confronti del titolo: almeno 20 di loro hanno alzato il loro obiettivo di prezzo dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili, con una proiezione media, per il prossimo anno di un rialzo del titolo di un altro 17%.

Alibaba guida un investimento da 100 milioni dollari in startup di robot umanoidi

Stamane la startup cinese di robot umanoidi X Square Robot ha annunciato di aver ottenuto circa 100 milioni di dollari in un’operazione di finanziamento guidato da Alibaba. La notizia è stata diffusa dal portale americano Cnbc. Secondo il ceo Yang Qian, si tratta dell’ottavo round di finanziamento per la startup con sede a Shenzhen, da quando l’azienda è stata lanciata nel dicembre 2023. Quest’ultimo accordo porta l’investimento totale in X Square Robot a circa 2 miliardi di yuan (280 milioni di dollari).