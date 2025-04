Acea, ok da soci a bilancio 2024 e dividendo di 0,95 euro. Ferruccio Resta entra in cda al posto di Rannou

L’assemblea degli azionisti di Acea ha approvato il bilancio 2024, chiuso con un utile netto di 332 milioni, e confermato un dividendo di 0,95 euro. Rinnovato il Collegio Sindacale e nominato un nuovo consigliere di amministrazione

Acea, conti 2024: utile netto a 332 milioni. Dividendo a 0,95 euro

Il bilancio consolidato chiude con un utile netto di 332 milioni di euro e un ebitda di circa 1,6 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto ai settori regolati che rappresentano circa l’85% del totale. Gli investimenti realizzati nel corso dell’anno hanno raggiunto 1,439 miliardi di euro, in crescita del 26%, destinati per oltre il 90% alle attività regolate.

Migliora anche il rapporto indebitamento netto/ebitda, sceso a 3,18x, rispetto a 3,49x di fine 2023, meglio delle attese (guidance a circa 3,4x).

L’utile di esercizio di 208,49 milioni di euro sarà destinato in parte a riserva legale (5%) e per circa 201,92 milioni alla distribuzione ai soci, con un dividendo di 0,95 euro per azione. Il pagamento è previsto a partire dal 25 giugno 2025, con stacco cedola il 23 giugno e record date il 24 giugno.

Alla data di approvazione del bilancio, Acea detiene 416.993 azioni proprie.

Governance: collegio sindacale e nuovo consigliere

L’Assemblea ha anche rinnovato il Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027. Sono stati eletti:

Giampiero Tasco (presidente), tratto dalla lista presentata da Fincal Spa;

(presidente), tratto dalla lista presentata da Fincal Spa; Ines Gandini e Carlo Ravazzin (sindaci effettivi), tratti dalla lista presentata da Roma Capitale, azionista di maggioranza con il 51%;

e (sindaci effettivi), tratti dalla lista presentata da Roma Capitale, azionista di maggioranza con il 51%; Roberto Munno e Vito Di Battista (sindaci supplenti).

Contestualmente, è stato nominato Ferruccio Resta come nuovo consigliere di amministrazione, su proposta di Suez International SAS. Resta resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025 ed è stato dichiarato indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di Corporate Governance.

Infine, l’Assemblea ha approvato la prima sezione e ha votato a favore della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi, come previsto dall’articolo 123-ter del TUF.

L’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “i risultati in crescita conseguiti nel 2024, accompagnati da una solida struttura finanziaria, rafforzano il nostro posizionamento e ci permettono di proseguire il percorso di sviluppo sostenuto dagli investimenti, in particolare nei settori regolati. Tali risultati ci consentono, inoltre, di distribuire un dividendo superiore rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale, continuando in questo modo a creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder”.

“Nel 2024 è proseguito il nostro impegno nello sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili, pensate per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini e dei territori in cui operiamo – ha commentato la presidente Barbara Marinali -. È stato un anno di risultati significativi che confermano la nostra capacità di coniugare visione industriale e qualità del servizio. Tradizione e innovazione continuano a orientare le nostre scelte per contribuire alla crescita sostenibile del Paese”.