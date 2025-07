Acea al Giubileo dei Giovani: 4,5 milioni di litri d’acqua e una rete idrica dedicata a Tor Vergata

Acea garantisce l’acqua al Giubileo dei Giovani con una rete idrica di 16 km, 95 autobotti e 4,5 milioni di litri distribuiti a Roma

In occasione del Giubileo dei Giovani, in corso a Roma fino al 3 agosto, Acea garantisce la fornitura di acqua potabile alle migliaia di partecipanti grazie a un imponente piano logistico e infrastrutturale. Il Gruppo ha realizzato un sistema idrico temporaneo lungo circa 16 chilometri nell’area di Tor Vergata, progettato per assicurare l’approvvigionamento durante le giornate dell’evento senza incidere sull’erogazione destinata ai residenti della zona. La nuova condotta è in grado di distribuire circa 3,5 milioni di litri d’acqua.

A questa rete si affianca un servizio di autobotti con 95 i mezzi schierati nei punti nevralgici della manifestazione, in particolare presso la Vela di Calatrava e la Fiera di Roma. In totale, nei giorni del Giubileo saranno erogati circa 4,5 milioni di litri d’acqua.

Educazione e sostenibilità: i giovani “custodi dell’acqua”

Oltre all’impegno operativo, Acea porta avanti durante la settimana un’intensa attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani pellegrini, promuovendo il valore dell’acqua come bene comune e responsabilizzando i partecipanti rispetto al loro ruolo nella tutela delle risorse naturali perché ogni ragazzo può essere “la goccia” decisiva per costruire un futuro sostenibile.

Nei punti di distribuzione dell’acqua, i partecipanti troveranno pannelli informativi con QR Code che rimandano al programma nazionale di educazione idrica sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto, attivo nelle scuole italiane, mira a diffondere la cultura del risparmio idrico e della sostenibilità ambientale.

Acquea, l’app per trovare l’acqua pubblica a Roma

A supporto dell’iniziativa, Acea mette a disposizione anche la propria app Acquea, scaricabile tramite QR Code. L’applicazione consente di localizzare rapidamente i punti di erogazione pubblica presenti nella Capitale – oltre 3.500 tra fontane, “nasoni” e Case dell’Acqua – offrendo un servizio utile non solo ai pellegrini ma anche a cittadini e turisti.

“Garantire un approvvigionamento idrico sicuro e sostenibile durante il Giubileo dei Giovani, con infrastrutture dedicate e una distribuzione di 4,5 milioni di litri d’acqua, è una nuova importante occasione per promuovere la consapevolezza dei giovani provenienti da tutto il mondo sul valore dell’acqua, risorsa fondamentale e strategica per il nostro futuro” ha commentato Fabrizio Palermo, ad di Acea.

“Con questa iniziativa Acea conferma il supporto all’organizzazione del Giubileo e, più in generale, alla Capitale anche in questo appuntamento, tra i più importanti di quest’anno giubilare, che porterà in città circa un milione di ragazzi. Offriamo il nostro supporto con interventi che coniugano efficienza e responsabilità ambientale, due valori cardine delle nostre attività quotidiane sui territori in cui siamo presenti” ha dichiarato la presidente di Acea, Barbara Marinali.