50 top pizza Europa 2022:  la migliore è quella firmata da Peppe Pizzeria a Parigi

Peppe Cutraro premiato per il secondo anno. In seconda posizione Fratelli Figurato a Madrid seguiti da 50 Kalò a Londra. L’elenco delle migliori pizzerie in Europa (utile per chi viaggia)

È di Peppe Cutraro, patron di Peppe Pizzeria a Place Saint Blaise a Parigi la migliore pizza italiana che si possa mangiare in Europa fuori dai nostri confini. Per il secondo anno consecutivo Cutraro l’ex chef di Big Mamma che ha aperto il suo ristorante nel caratteristico XX arrondissement a pochi passi dal celeberrimo cimitero monumentale degli artisti di Père-Lachaise, dove sono sepolti Oscar Wilde, Victor Hugo, Moliére e La Fontaine; i leggendari amanti medievali Eloisa e Abelardo; il compositore polacco Chopin, Edith Piaf, e Jim Morrison, ha conquistato il titolo dalla guida 50 Top Pizza, aggiudicandosi anche l’ambito premio speciale Pizza Maker of the Year 2022 – Ferrarelle Award.

Al secondo posto Fratelli Figurato di Riccardo e Vittorio a Madrid. Terzo gradino del podio per 50 Kalò London, pizzeria inglese di Ciro Salvo, che si è aggiudicata anche il premio speciale Made in Italy 2022 – Mammafiore Award.

Al quarto posto la pizzeria danese Bæst di Copenaghen, a cui vanno due premi speciali: Best Service 2022 – Goeldlin Award e Innovation and Sustainability 2022 – Ferrarelle Award. Per la quinta posizione si ritorna in Spagna, a Barcellona, con Sartoria Panatieri di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, a cui va il premio speciale Pizza of the Year 2022 – Latteria Sorrentina Award (Cantabrian anchovies, tomato, escarole and kalama olive puree).

Il premio speciale Performance of the Year 2022 – Robo Award è stato assegnato a La Balmesina, pizzeria spagnola classificatasi al decimo posto, chiudendo un terzetto spagnolo nella Top Ten.

Su 21 paesi europei Inghilterra e Spagna in testa per pizzerie di qualità

La Guida ha preso in esame pizzerie di 21 Paesi europei fra i quali hanno primeggiato Inghilterra e Spagna con 5 insegne, la Spagna in particolare è riuscita nell’impresa di posizionare tre pizzerie nella Top Ten. A seguire con quattro insegne, Francia, Danimarca, Germania e Belgio.

Le prime 25 posizioni della classifica Europa 2022, entrano di diritto nelle 100 migliori pizzerie al mondo, che si ritroveranno a Napoli il 7 settembre a Palazzo Reale.

” È stato fantastico tornare in presenza – dicono i curatori di 50 Top Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro – un momento importante, di ritrovo e coesione, per la comunità della pizza del Vecchio Continente. Unico grande dispiacere, non aver avuto con noi gli amici pizzaioli russi e ucraini. A loro va il nostro pensiero di grande vicinanza e solidarietà, per il tragico momento che stanno vivendo. Siamo già pronti per la prossima tappa che sarà il 14 giugno, presso la Devozione nel Chelsea Market a New York, per presentare la guida USA 2022.

Classifica Completa di 50 Top Europe 2022:

1. Peppe Pizzeria – Parigi, Francia

2. Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

3. 50 Kalò London – Londra, Inghilterra

4. Bæst – Copenaghen, Danimarca

5. Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

6. Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

7. Pizza Zulù – Fürth, Germania

8. La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

9. Kytaly – Ginevra, Svizzera

10. La Balmesina – Barcellona, Spagna

11. nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

12. La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

13. Napoli on The Road – Londra, Inghilterra

14. Malafemmena – Berlino, Germania

15. Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

16. Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

17. 400° Laboratorio – Parigi, Francia

18. L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

19. The Dough Bros – Galway, Irlanda

20. San Gennaro – Zurigo, Svizzera

21. ‘O Ver – Londra, Inghilterra

22. Forza – Helsinki, Finlandia

23. Guillaume Grasso – Parigi, Francia

24. Surt – Copenaghen, Danimarca

25. Futura Neapolitan Pizza – Berlino, Germania

26. Pizzeria Luca – Helsinki, Finlandia

27. 60 Secondi Pizza Napoletana – Monaco di Baviera, Germania

28. Ostro. – Gdańsk, Polonia

29. 450°C – Turku, Finlandia

30. Ciao a Tutti – Varsavia, Polonia

31. Verace – Nova Gorica, Slovenia

32. Marcella – Bruxelles, Belgio

33. Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

34. De Superette – Gent, Belgio

35. Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia

36. Oro di Napoli – Santa Cruz de Tenerife, Spagna

37. Pietra – Belgrado, Serbia

38. Cinquecento – Londra, Inghilterra

39. Casa Nostra – Monaco Di Baviera, Germania

40. IMperfetto – Puteaux, Francia

41. Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

42. Demaio – Bilbao, Spagna

43. Pop’s Pizza – Lubiana, Slovenia

44. Kaja Pizza Köök – Tallinn, Estonia

45. Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

46. Street Pizza – Riga, Lettonia

47. Zielona Górka – Pabianice, Polonia

48. Animaletto Pizza Bar – Bucarest, Romania

49. Arte Bianca – Aljezur, Portogallo

50. Pizzeria MaMeMi – Copenaghen, Danimarca

50 Top Europe – Top in Country 2022

Top Pizzeria in France 2022 – Peppe Pizzeria, Parigi

Top Pizzeria in Spain 2022 – Fratelli Figurato, Madrid

Top Pizzeria in England 2022 – 50 Kalò London, Londra

Top Pizzeria in Denmark 2022 – Bæst, Copenaghen

Top Pizzeria in Austria 2022 – Via Toledo Enopizzeria, Vienna

Top Pizzeria in Germany 2022 – Pizza Zulù, Fürth

Top Pizzeria in Belgium 2022 – La Piola Pizza, Bruxelles

Top Pizzeria in Switzerland 2022 – Kytaly, Ginevra

Top Pizzeria in The Netherlands 2022 – nNea, Amsterdam

Top Pizzeria in Portugal 2022 – Forno d’Oro, Lisbona

Top Pizzeria in Ireland 2022 – The Dough Bros, Galway

Top Pizzeria in Finland 2022 – Forza, Helsinki

Top Pizzeria in Poland 2022 – Ostro., Gdańsk

Top Pizzeria in Slovenia 2022 – Verace, Nova Gorica

Top Pizzeria in Hungary 2022 – Belli di Mamma, Budapest

Top Pizzeria in Serbia 2022 – Majstor I Margarita, Belgrado

Top Pizzeria in Republic of North Macedonia 2022 – Matto Napoletano, Skopje

Top Pizzeria in Estonia 2022 – Kaja Pizza Köök, Tallinn

Top Pizzeria in Croatia 2022 – Franko’s Pizza & Bar, Zagabria

Top Pizzeria in Latvia 2022 – Street Pizza, Riga

Top Pizzeria in Romania 2022 – Animaletto Pizza Bar, Bucarest