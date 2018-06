Zurich Italia, Castellano è il nuovo Ceo

Prenderà il posto di Camillo Candia, che passa alla divisione Audit del gruppo, andando a ricoprire una nuova posizione senior a partire dal 1 luglio 2018

Alessandro Castellano è il nuovo Ceo di Zurich Italia. Lo annuncia la società in una nota, precisando che la nomina è subordinata all’approvazione delle autorità di regolamentazione.

Castellano – fino a oggi Global Head of Credit Lines di Zurich Insurance Group, nonché presidente della compagnia vita operante in Italia (Zurich Investments Life) – prenderà il posto di Camillo Candia, che passa alla divisione Audit del gruppo, andando a ricoprire una nuova posizione senior a partire dal 1 luglio 2018, in tempo per l’avvio del nuovo ciclo di pianificazione per il 2019.

In passato, Castellano è stato Ceo di Sace, società che offre prodotti finanziari quali credito all’esportazione, assicurazione dei rischi politici e commerciali, fideiussioni e assicurazione del credito. Ha inoltre ricoperto posizioni senior in Deutsche Morgan Grenfell & Co. Ltd a Londra e Mediocredito Centrale, Gruppo Unicredit.