Webuild firma il contratto per la Pedemontana Lombarda: 1,26 miliardi per la tratta B e C

Rebuild ha firmato il contratto per la progettazione esecutiva e la costruzione di 30 km di autostrada Pedemontana Lombarda e viabilità collegata

Webuild ha firmato il contratto da 1,26 miliardi di euro, condizione per l’avvio dei lavori per la realizzazione delle tratte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, la Tratta B2 e la Tratta C, già aggiudicate a Webuild a settembre dello scorso anno. Lo annuncia la società di costruzioni.

Il contratto prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di circa 30km di autostrada e viabilità collegata dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, Tratta B2 (da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e Tratta C (da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51). Webuild, in quota al 70%, guida il consorzio che realizzera’ l’opera, a cui partecipa anche Pizzarotti. Per l’esecuzione del contratto, si stima saranno generati 2.500 posti di lavoro, tra dipendenti diretti e terzi. Commissionata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., la nuova infrastruttura andra’ ultimata per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.

Webuild firma il contratto per la Pedemontana Lombarda. Le dichiarazioni

“Un’autostrada, oggi, non è solo ferro e cemento, ma vive le stesse sfide di tutti gli altri sistemi, viventi e non viventi: il cambiamento climatico, la tecnologia e la transizione energetica ed ecologica entro il 2030 – ha dichiarato Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda. Siamo di fronte a un nuovo paradigma, che ci sfida su quattro elementi di grande importanza: migliorare la capacita’ delle infrastrutture di trasporto con l’uso di dati e Intelligenza Artificiale; aumentare la sicurezza, grazie ai sistemi di controllo dell’asset autostradale e dei veicoli da remoto; gestire la transizione energetica pensando alla trazione elettrica e infine pensare in termini di sostenibilita’ complessiva dell’opera, sia nella realizzazione sia nella gestione. Una sfida importante, con un investimento di circa 1,26 miliardi di euro per le due nuove tratte della lunghezza complessiva di oltre 26 km, che aggiungeranno un tassello fondamentale per la realizzazione della piu’ importante opera pubblica attualmente in corso d’opera in Italia”.