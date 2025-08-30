Warren Buffet compie 95 anni. I suoi investimenti hanno fruttato più di Wall Street. Come ha fatto? Ecco le sue 8 regole d’oro

E’ soprannominato “l’oracolo di Omaha” derivante dalle sue arti divinatorie in finanza e dalla sua città natale, in Nebraska. Lo scorso maggio ha annunciato che andrà in pensione. Ma intanto la sua azienda è valutata più di 1,16 trilioni di dollari. Ecco come fare per essere un “investiore intelligente” come lui

“La prima regola di un investimento è non perdere denaro. La seconda regola di un investimento è non dimenticare la prima regola. Non ci sono altre regole.” E’ una delle frasi celebri pronunciate da Warren Buffet, il grande saggio degli investimenti più celebre al mondo che oggi, 30 agosto, celebra il suo 95mo compleanno. Ma quali sono gli insegnamenti che ha trasmesso agli investitori, con quelle intuizioni che hanno battuto i mercati e gli hanno fatto conseguire risultati strabilianti?

L’arte di Buffet in realtà sembra semplice, ma nello stesso tempo molto difficile: saper scovare società sottovalutate dal mercato e tenerle in portafoglio fino a che le loro azioni non crescano esponenzialmente in valore, senza mai farsi prendere dal panico nei crolli, ma anzi approfittandone per fare acquisti a prezzi scontati: al resto ci penserà il tempo perché, inevitabilmente, le quotazioni torneranno a salire.

Gli investimenti di Buffet hanno prodotto un guadagno annuo composto del 20% tra il 1965 e il 2024. Meglio di Wall Street

A Warren Buffett hanno attribuito il soprannome di “l’oracolo di Omaha” derivante dalle sue arti divinatorie in finanza e dalla sua città natale, in Nebraska. Il suo mentore, alla Columbia Business School, è stato il suo professore, Benjamin Graham, autore del libro dal quale Buffett prenderà ispirazione, ossia “The intelligent investor”. Dopo la laurea ha accettato l’invito dello stesso Graham a lavorare a New York per la Graham-Newman Corp, considerata da molti il primo hedge fund della storia.

Tornato ad Omaha, nel 1955, amici e parenti gli chiedono di gestire i loro soldi. Così, quasi per caso, fonda la Buffett Partnership, un fondo d’investimento con il quale applica fin da subito e strategie del value investing insegnategli da Graham. Decide poi di quotare in borsa la Buffett Partnership, fondendola con una società tessile quotata, la Berkshire Hathaway. E da lì è stato un inanellarsi di successi che lo ha portato alla notorietà.

Ora la sua azienda è valutata più di 1,16 trilioni di dollari e lui stesso è diventato lui stesso un miliardario famoso. Il gruppo ha acquisito una incredibile varietà di aziende che secondo Buffet dovevano rispecchiare l’economia statunitense: una scommessa su Berkshire, diceva, era una scommessa sull’America. Buffett ha sempre catturato l’attenzione di altri Ceo e presidenti nel mondo ed era in grado di richiamare ogni anno a Omaha una folla di decine di migliaia di azionisti per l’assemblea annuale. I suoi investimenti gli hanno prodotto un guadagno annuo composto del 20% tra il 1965 e il 2024, rispetto al 10% circa dell’indice S&P 500. Lo scorso maggio Buffet ha annunciato che andrà in pensione, passando il testimone a Greg Abel, 62 anni, vice di lunga data di Buffett.

Le otto regole d’oro dell’investitore intelligente

Buffet ha fatto suoi gli insegnamenti di Graham, fautore del “value investing”, distinguendo tra speculatore e investitore: il primo cerca di anticipare i movimenti di mercato e di trarne vantaggio mentre l’investitore si preoccupa solamente di acquistare azioni e imprese ad un prezzo ragionevole.

In sintesi si possono trovare otto regole d’oro utilizzate per il suo trading e gli investimenti