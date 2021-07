Vinòforum: a settembre la kermesse del gusto dedicata alla cucina del cambiamento

Il fil rouge della manifestazione sarà improntato al tema della ripartenza sostenibile. Food&Wine Italia selezionerà i Temporary Restaurant. Grandi chef da tutta Italia per The Night Dinner. Un importante spazio riservato al Caffè protagonista negli ultimi anni di una vera e propria rivoluzione culturale

Grandi novità per Vinòforum, il grande evento del settore enogastronomico a Roma diventato una vetrina strategica per operatori e aziende con i 40mila visitatori che ogni anno affollano la manifestazione e che con l’edizione 2021 festeggia il suo 18esimo compleanno.

L’appuntamento è da venerdì 10 a domenica 19 settembre presso il Parco Tor di Quinto ingresso da Via Fornaci di Tor di Quinto dove su oltre 12.000 metri quadri per dieci giorni centinaia di cantine vitivinicole italiane e internazionali, chef stellati, ristoranti, enoteche e realtà del comparto gastronomico, daranno vita ad una maratona del gusto dell’agroalimentare di qualità.

“Vino, grande cucina ed eccellenze – spiega Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – saranno gli asset su cui si muoverà, come da tradizione, la nostra manifestazione, da sempre orientata alla promozione della cultura agroalimentare italiana. Confermata anche la formula squisitamente incentrata su business, intrattenimento e formazione, con un occhio attento alle più scrupolose misure anti-Covid per garantire a espositori e visitatori una dieci giorni all’insegna della sicurezza. Ma non mancheranno nuove proposte in calendario, new entry tra gli espositori e novità sul fronte dell’offerta per il pubblico, tra prodotti e incontri/degustazioni”.

Una delle principali novità di questa edizione riguarderà la parte relativa alla cucina d’autore, per la prima volta curata interamente dalla redazione di Food&Wine Italia, prestigiosa testata giornalistica di settore (edizione italiana dello storico magazine nato negli Stati Uniti nel 1978) che condivide con Vinòforum la passione e l’attenzione per l’eccellenza. Sarà dunque Food&Wine Italia a selezionare i 30 chef provenienti da Roma e dal Lazio che a rotazione – secondo il calendario delle serate – si trasferiranno nelle cucine a vista dei Temporary Restaurant, proponendo ognuno un menù di tre piatti, di cui uno improntato all’idea di “ripartenza sostenibile”.

Ma non è tutto. Food&Wine Italia si occuperà anche di selezionare i nove grandi chef, in questo caso provenienti da tutta Italia, protagonisti delle esclusive The Night Dinner. Nove cene, una per ogni serata di Vinòforum, con posti limitati e disponibili solo su prenotazione. Gli incontri non saranno infatti solo un’occasione per degustare ottimi piatti, ma anche per approfondire e ragionare su un tema molto attuale: quello del cambiamento. Per dimostrare quanto la cucina sia sensibile a tutto quello che accade oltre i confini del ristorante.

Un approccio coerente con la linea editoriale del magazine che ispira anche i Food&Wine Italia Awards, iniziativa giunta alla seconda edizione che intende celebrare il talento, la creatività, l’innovazione e la responsabilità sociale nell’enogastronomia italiana, premiando professionisti under 35 e realtà all’avanguardia del settore. E proprio Vinòforum ospiterà la cerimonia di premiazione: una serata conviviale, in programma lunedì 13 settembre, che sarà anche un’occasione di incontro e confronto.

Altro elemento del tutto nuovo all’interno di Vinòforum sarà il format “Roma Caffè Festival”, un palcoscenico su cui il prodotto caffè, protagonista negli ultimi anni di una vera e propria rivoluzione culturale, avrà massima visibilità attraverso corsi, laboratori e degustazioni. A firmarne tutti i contenuti e a selezionare ogni azienda espositrice sarà Francesco Sanapo, uno dei massimi conoscitori italiani e internazionali della materia, con l’aiuto e l’assistenza di Antonella Cutrona. Riflettori puntati sul mondo dello specialty coffee, con incontri con i produttori, focus sull’arte della tostatura e sulle preparazioni finali, workshop dedicati a professionisti e amanti del caffè.

Altra new entry è “Mix&Spirits Hospitality”, una Lounge dedicata al mondo della miscelazione e degli spirits e alla loro evoluzione che, negli ultimi anni, sta vivendo una sorta di Rinascimento. Una lounge che risponde all’esigenza di confrontarsi e trovare lo spazio per comunicare e proporre innovazione. Ecco il perché di Mix&Spirits, uno spazio che consentirà l’accesso esclusivamente a buyer e stampa e che vedrà protagoniste le migliori aziende e le label più ricercate inserite all’interno della cocktail list firmata da un maestro della mixology come Massimo D’Addezio in collaborazione con A.I.B.E.S..

Studiare e dare spazio a nuovi trend – conclude De Venuti – è da sempre uno dei punti di forza di Vinòforum. Dopo 18 intense edizioni e una lunga e collaudata esperienza come organizzatori di eventi, siamo consapevoli di entrare in una fase più matura, soprattutto quest’anno che auspichiamo possa essere un momento di vero riscatto e ripresa per il settore”.