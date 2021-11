Vino: I cinque migliori d’Italia premiati dalla Guida d’oro i vini di Veronelli

Ferarri riserva del fondatore migliore spumante dell’anno. Per la prima volta il migliore vino bianco è del Sud, della cantina luigi Moio. Miglior rosato è il pugliese di Garofalo Vigneti. Il miglior rosso è il Barolo di Conterno. 390 i vini selezionati che hanno ottenuto i tre soli. La presentazione a Palazzo Te a Mantova. In allegato tutti i vini premiati Regione per Regione

Il top dei top: “cinque capolavori enologici”, sono i cinque Migliori Assaggi, segnalati dalla Guida d’oro I Vini Veronelli 2022 che ha selezionato quest’anno 399 eccellenze enologiche nazionali.

Per la tipologia vini spumanti, il premio Miglior Assaggio 2022 va al Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2010 di Ferrari Fratelli Lunelli (Trento). Il titolo di Miglior Vino Bianco è stato assegnato, invece, per la prima volta a un vino del Sud, ottenuto da varietà autoctone: l’Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2018 di Quintodecimo (Mirabella Eclano, AV). Miglior Vino Rosato è il Girofle Rosé Salento Negroamaro 2020 di Garofano Vigneti e Cantine (Copertino, LE), mentre Miglior Vino Rosso è stato giudicato il Barolo Bussia Riserva Granbussia 2012 di Poderi Aldo Conterno (Monforte d’Alba, CN). Infine, è la Costa Toscana ad aver dato, quest’anno, il Miglior Vino Dolce o da meditazione, il Petit Manseng Costa Toscana Passito 2018 di Terenzi (Scansano, GR).





I cinque Migliori Assaggi saranno tra i protagonisti della presentazione in anteprima della Guida Oro I Vini di Veronelli 2022, che si terrà venerdì 12 novembre a Palazzo Te, a Mantova. Nel corso della giornata, quattro appuntamenti racconteranno la nuova edizione e proporranno in assaggio questi ed altri importanti con degustazioni guidate dai Curatori

La Guida Veronelli ha selezionato quest’anno 399 vini eccellenti ai quali sono stati assegnati le Tre Stelle Oro. Dal Sudtirolo alla Sicilia, le tre stelle dorate sono state attribuite esclusivamente ai vini che hanno conseguito una valutazione qualitativa di almeno 94/100 da parte dei Curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello. Nell’edizione più partecipata e più ricca di contenuti degli ultimi dieci anni, i Tre Stelle Oro rappresentano il meglio della vite e del vino in Italia: ai Lettori che acquisteranno il volume in libreria oppure sul sito dell’Associazione e che consulteranno la Guida nella sua versione app va l’invito ad esplorare idealmente la Penisola assaporando il meglio delle sue produzioni enologiche. Assegnato, inoltre, il titolo di Grande Esordio a 25 nuovi vini che, alla loro prima apparizione, hanno raggiunto o superato la soglia dell’eccellenza (per conquistare le Tre Stelle Oro, questi “esordienti” dovranno confermare la loro qualità e affidabilità anche nell’annata successiva).

La manifestazione a Palazzo Te in particolare inizierà alle ore 11.30, con la presentazione delle novità dell’edizione 2022 ad opera dei curatori della Guida Oro, il direttore del Seminario Permanente Luigi Veronelli Andrea Bonini e Gabriele Principato, giornalista di Cook del Corriere della Sera, moderatore dell’incontro. A Seguire saranno presentate e attribuiti i dieci Sole, premi speciali assegnati dalla Redazione ad altrettanti “racconti in forma di vino” rappresentativi della competenza, della creatività e dell’impegno dei produttori italiani. I vini saranno poi proposti in degustazione alle ore 15.00, durante l’incontro “I Sole 2022. Degustazione d’autore” condotto dai Curatori della Guida Oro. Alle ore 17.30, protagonisti saranno i Migliori Assaggi, con l’appuntamento “Venere divina e le cinque forme enologiche della bellezza” che metterà in dialogo alcuni dei capolavori esposti a Palazzo Te, in occasione della mostra “Venere. Natura, ombra e bellezza”, con i vertici della vitivinicoltura italiana.

Gli appuntamenti si concluderanno alle ore 21.00 con “Sesto senso”, concerto per vini e musica a cura dello scrittore, musicologo e anima di Sei gradi, trasmissione culto di Rai Radio 3 Luca Damiani, e con la partecipazione di Andrea Alpi, Curatore della Guida Veronelli, della violoncellista Gemma Pedrini e del contrabbassista Giovanni Cannata. Per partecipare alla presentazione in anteprima della Guida Oro I Vini di Veronelli 2022, venerdì 12 novembre ore 11.30, è necessario accreditarsi all’indirizzo eventi@seminarioveronelli.com, indicando nome, cognome e recapito telefonico di ciascun partecipante e attendendo conferma dalla segreteria organizzativa (ingresso gratuito, evento a numero chiuso per ragioni di ordine sanitario). È inoltre possibile partecipare alle degustazioni del pomeriggio acquistando il relativo ticket dal sito dell’Associazione: seminarioveronelli.com/shop/

