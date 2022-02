Vino: dieci rossi e cinque bianchi italiani al top in tutte le guide dell’anno

L’elenco dei vini più premiati dell’anno ottenuto da un data base del magazine Gentleman che ha sommato i punteggi ottenuti dalle più importanti etichette italiane nelle guide enologiche italiane e internazionali.

Quindici vini italiani, dieci rossi e cinque bianchi, imbattibili da tutti i punti di vista, quindici vini sui quali puntare senza esitazione per gustare il meglio della produzione di quest’anno. Sono quindici etichette che hanno raggiunto il massimo punteggio di una guida globale, ovvero redatta sommando tutti i punteggi ricevuti dalle più autorevoli classifiche italiane ed estere.

Ad aprire la classifica dei primi 10 rossi è Sassicaia 2018 di Tenuta S. Guido, seguito da Solaia 2018 di Antinori, Masseto 2018 di Ornellaia-Frescobaldi, San Leonardo 2016 di San Leonardo, Montefalco Sagrantino di Arnaldo Caprai, Tignanello di Antinori, i Sodi di S. Niccolò 2017 di Castellare di Castellina, Baffonero 2018 di Rocca di Frassinello, l’Amarone 2017 di Allegrini, Bolgheri di Guado al Tasso 2018 di Antinori e Fratta 2017 di Maculan.

È invece lo Chardonnay Cuvée Bois 2019 di Les Cretes, ad prire la classifica dei primi cinque bianchì seguito da Sauvignon Vieris 2019 di Via di Romans, Sauvignon Roncò delle Mele ‘20 di Venica & Venica, Chardonnay Lafoa ‘19 di Colterenzio e Fco Biancosto ‘19 di Tunella.

A operare la classifica Gentleman, il magazine di Class Editori in base a un database, che raccoglie rating da oltre 15 anni curato da Cesare Pillon, affiancato da Emanuele Elli.

La Guida ottenuta incrociando i punteggi delle principali guide italiane con le valutazioni di quattro autorità internazionali: Wine Spectator, Robert Parker – The Wine Advocate, Vinous e James Suckling è arrivata a selezionare in tutto 100 vini rossi e 50 italiani dai quali sono stati poi ricavati i top ten rossi e i top five bianchi.