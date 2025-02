Vino, Cantina Tollo Group porta il Pecorino in giro per il mondo con il tour che celebra il bianco d’Abruzzo

Partito il 16 gennaio da Milano, il roadshow “10 Shades of Pecorino Grapes” porterà il Pecorino d’Abruzzo in un viaggio tra Europa, Asia e America per far scoprire al pubblico internazionale tutte le sue sfumature

Da Milano a New York, da Tokyo a Varsavia: il pecorino non è più solo un formaggio famoso, ma un vino bianco che sta conquistando il mondo. Merito di Cantina Tollo Group, la storica cooperativa abruzzese che ha lanciato il suo roadshow internazionale, “10 Shades of Pecorino Grapes”, per portare il vitigno simbolo dell’Abruzzo sotto i riflettori globali.

Partito il 16 gennaio da Milano, questo viaggio in 10 tappe attraverserà tre continenti nel corso del 2025, portando i migliori vini a base di pecorino sulle tavole di giornalisti e operatori del settore in città come New York, Toronto, Hanoi, Londra e Mosca, solo per citarne alcune. Il tour si concluderà a Roma, ma non prima di aver raccontato a metà pianeta tutte le sfumature – o meglio, le dieci referenze – di questo vino bianco autoctono, che proprio in Abruzzo esprime il meglio di sé.

Pecorino: un vitigno eroico e versatile

Cosa rende il pecorino così speciale? Questo vitigno autoctono abruzzese riesce a sorprendere grazie alla sua versatilità e al legame con il territorio. Cantina Tollo lo interpreta in 10 declinazioni diverse, dalla bollicina fresca e festosa alla versione biologica fermentata spontaneamente, fino ai vini affinati in anfora o prodotti con viticoltura eroica a 800 metri sul livello del mare.

Non è tutto: quattro di queste etichette portano la firma di Feudo Antico, il marchio di alta gamma della cooperativa, e includono chicche come il “Tullum Docg”, il “Tullum Docg Organic fermentazione spontanea” e il “Casadonna Pecorino Terre Aquilane Igp”.

Il successo del Pecorino in numeri

Non è solo una questione di gusto. I numeri raccontano quanto questo vitigno stia vivendo un vero e proprio momento d’oro. Il pecorino rappresenta oggi il 13% del fatturato totale delle bottiglie imbottigliate da Cantina Tollo, con vendite che hanno superato i 4 milioni di euro. Negli ultimi due anni, i volumi di vendita sono cresciuti del 26%, e il 20% del pecorino prodotto è biologico.

“Il pecorino è un prodotto unico, che sta conquistando sempre più spazio grazie alla crescente domanda di vini bianchi tipici e autoctoni”, racconta Sandro Ciavattella, direttore generale di Cantina Tollo. “Siamo stati tra i primi a credere nelle potenzialità di questa varietà” e con il roadshow, “vogliamo far conoscere ai mercati internazionali tutte le possibili interpretazioni di questo vino, capace di conquistare i consumatori moderni, sempre più interessati a vini bianchi freschi, longevi e versatili”.