UWine: vini dell’Umbria in vetrina a Perugia, fra etichette consolidate e vignaioli emergenti

Riflettori accesi dal 15 al 17 settembre sui vini dell’Umbria in una tre giorni di degustazioni ed iniziative nel centro storico di Perugia volte a valorizzare e promuovere le eccellenze vitivinicole e gastronomiche della regione.. L’intero centro storico perugino, Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, Piazza Italia e i Giardini Carducci si animerà con le degustazioni dei vini di cantine umbre affermate a livello internazionale, dai livelli e volumi produttivi elevati, e di realtà emergenti sempre più parte integrante del tessuto produttivo umbro. L’evento prevede la partecipazione di 33 cantine, esclusivamente di provenienza umbra: Berioli, Terre De La Custodia, MonteVibiano, Semonte, Villa Bucher, Agricola Purgatorio, Margaritelli, Tenuta dei Mori, Blasi, Perticaia, San Francesco, Decugnano dei Barbi, Le cimate, Tiberi, Baroni, Napolini, Le Thadee, Daniele Rossi, Scacciadiavoli, Brizziarelli, Vetunna, Tudernum, Cotarella, Benedetti Grigi, Pucciarella, Dentici, Casaioli, Di Filippo, Goretti, Conti Salvatori, Duca della Corgna, Cantina del castello di Solfagnano, I Vini di Giovanni. Sarà presente l’associazione Le donne del vino per servire i vini delle cantine associate. Per completare l’offerta enogastronomica sarà disponibile anche lo street food corner con 5 food truck della regione, con tutto street food Made in Umbria: Qui ed Ora, Cukuc, Ribelle Gourmet, Quirinos ed Ebè Perugia. Spazio anche all’intrattenimento. Per la sezione conferenze e talk, con un corner ad hoc allestito in Piazza della Repubblica, saranno presenti esperti del settore e sommelier che terranno incontri tematici sul “nettare degli Dei”.

Nell’operazione “UWine saranno coinvolti Professori universitari, esperti di settore, presidenti di associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni locali per divulgare da differenti prospettive la variegata realtà di coltivazione produzione e commercializzazione del vino umbro in tutte le sue sfaccettature. La gestione dello spazio sarà affidata a Umbria Radio (media partner) che dalle 16 alle 18 registrerà podcast audio con interviste, anche video, ai produttori per raccontare così le loro storie oltre che in diretta davanti al pubblico presente anche ai radioascoltatori collegati. UWine sarà poi arricchito dall’utilizzo di altre location storiche come la Torre degli Sciri con la volontà di promuovere attività come degustazioni e microeventi che consentano agli ospiti di fruire in maniera diretta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della città di Perugia. UWine arricchisce poi la sua offerta culturale grazie a due partnership. Quella con il Love Film Festival consentirà (venerdì 15 settembre alle ore 21 alla Sala dei Notari, ingresso libero) di assistere alla proiezione, la prima in Umbria, del film “The duel of wine” che racconta la divertente esperienza di un famoso sommelier che perde l’olfatto. Un film internazionale presentato al Festival di Venezia 2016 che ha coinvolto anche importante personaggi del settore, umbri del food come Marco Caprai e Gianfranco Vissani. La collaborazione con Cariarte Perugia e Fondazione Perugia permetterà invece a chi acquisterà il portacalice di UWine di entrare a Palazzo Baldeschi e visitare la mostra “Nero Perugino Burri” con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto. Info.openmind@libero.it www.umbriawine.it instagram.com/uwine.perugia facebook.com/umbriawineit