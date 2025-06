Difesa, nasce Edgewing, la joint venture di Leonardo per il caccia Gcap del futuro: Ceo Marco Zoff

Edgewing, la Jv con Bae Systems e Jaiec, guiderà lo sviluppo del caccia di sesta generazione Gcap. Operativo dal 2035. Marco Zoff ceo, sede a Londra

È ufficialmente nata Edgewing, la joint venture strategica che guiderà lo sviluppo del futuro caccia di sesta generazione nell’ambito del Global Combat Air Programme (Gcap), l’iniziativa trilaterale che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone. A formarla sono tre colossi dell’industria della difesa: Leonardo per l’Italia, Bae Systems per il Regno Unito e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Jaiec) per il Giappone. La JV è equamente divisa, ciascun partner deterrà una quota paritetica del 33,3%.

Edgewing avrà sede centrale nel Regno Unito e strutture operative con team congiunti anche in Italia e in Giappone. Il progetto punta a portare in servizio il nuovo velivolo entro il 2035, con capacità operative previste ben oltre il 2070.

Il cuore tecnologico del programma Gcap

Edgewing avrà un ruolo chiave nel programma Gcap, non solo come capofila nello sviluppo del sistema d’arma ma anche come autorità progettuale per l’intero ciclo di vita del prodotto. Il programma non si limita alla realizzazione di un nuovo aereo da combattimento, ma ambisce a creare un ecosistema tecnologico sovrano, integrato tra le tre nazioni, che rafforzi le rispettive filiere industriali.

Il caccia di sesta generazione sarà altamente interconnesso, caratterizzato da tecnologie avanzate in campo avionico, stealth, sensoristica e intelligenza artificiale, in linea con gli scenari di conflitto futuro e le esigenze di sicurezza nazionale.

Il programma Gcap, nato a dicembre 2022 da un’intesa politica tra i tre governi, rappresenta un pilastro strategico tanto per la difesa quanto per l’economia dei Paesi coinvolti. Oltre a garantire la sovranità tecnologica, stimolerà investimenti, ricerca e trasferimento di competenze nell’intero comparto aerospaziale.

Il primo ceo è italiano: Marco Zoff guiderà Edgewing

Nel quadro dell’accordo che ha dato vita a Edgewing, è stato stabilito che il primo amministratore delegato della joint venture sarebbe stato un rappresentante italiano. La scelta è ricaduta su Marco Zoff, manager di lungo corso e già alla guida della Divisione Velivoli di Leonardo. Zoff porta con sé una solida esperienza nel settore aerospaziale e della difesa, maturata anche in contesti internazionali, e sarà ora chiamato a guidare una delle iniziative industriali più ambiziose a livello globale.

“Siamo estremamente orgogliosi di lanciare Edgewing nel cuore del Global Combat Air Programme, unendo le competenze di Regno Unito, Italia e Giappone. Non ci limiteremo a sviluppare un sistema da combattimento di nuova generazione, ma vogliamo stabilire un nuovo standard globale in termini di partnership, innovazione e fiducia reciproca. Insieme supereremo i limiti attuali, promuoveremo agilità, rafforzeremo le supply chain delle singole nazioni e contribuiremo alla sicurezza e alla prosperità delle nuove generazioni” ha dichiarato Zoff.

“Accogliamo con entusiasmo il lancio di Edgewing, un passo importante nello sviluppo congiunto di un programma realmente internazionale: una collaborazione efficace e paritaria tra il Gigo e Edgewing sarà fondamentale per il successo del Gcap. Sono fiducioso che insieme potremo dar vita a un nuovo modello di cooperazione, capace di promuovere l’integrazione internazionale, la fiducia reciproca e un impegno condiviso verso il futuro” ha commentato Masami Oka, chief executive della Gcap International Government Organisation (Gigo).