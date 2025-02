Unicredit trionfa agli Ifr Awards 2024: riconosciuta come Banca dell’Anno

Unicredit è stata nominata “Banca dell’Anno 2024” e “Emea Loan House” ai Ifr Awards. Il riconoscimento premia la trasformazione dell’istituto in un leader bancario europeo. Orcel: “Orgogliosi di questi risultati, siamo punto di riferimento per l’eccellenza bancaria”

Unicredit ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale ai prestigiosi Ifr Awards 2024. La banca italiana è stata insignita del titolo di “Banca dell’Anno 2024” e “Emea Loan House” dal rinomato International financing review (Ifr), rivista finanziaria con sede a Londra. L’annuncio dei vincitori è stato pubblicato sul sito della rivista e troverà spazio anche nel supplemento IFR Awards. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà a Londra il 17 marzo.

L’Ifr, considerato la principale fonte mondiale di informazioni sui mercati dei capitali, ha riconosciuto la leadership globale di UniCredit, sottolineando il significativo percorso di trasformazione che la banca ha intrapreso negli ultimi anni.

Ifr: “Unicredit è diventato leader nel settore bancario europeo”

“Le mosse di Andrea Orcel nel mercato M&A hanno fatto notizia. Di certo, ha sfidato le autorità europee a mantener fede alle loro parole sull’unione bancaria. Ma è fondamentale non trascurare la svolta del business sottostante di UniCredit negli ultimi anni. Era un istituto bancario nella media e si è trasformato in un leader nel settore bancario europeo, una banca molto più redditizia, molto più dinamica e molto più imprenditoriale di quanto non fosse. Questa è una grande notizia per i suoi clienti, ma anche per il settore bancario italiano ed europeo” è stato il commento di Matthew Davies, caporedattore di Ifr.

Orcel: “Orgogliosi di questi risultati, siamo punto di riferimento per l’eccellenza bancaria”

“Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati e di ciò che rappresentano per la trasformazione di UniCredit. Oggi siamo una banca diversa e, mentre concludiamo la prima fase di UniCredit Unlocked avendo superato tutti i nostri obiettivi, è un piacere riflettere su quanta strada abbiamo fatto. Siamo diventati un punto di riferimento per l’eccellenza bancaria in Europa grazie al duro lavoro e alla dedizione delle nostre persone, che si impegnano senza sosta per offrire risultati ai nostri clienti e alle loro comunità. Questi sono i loro premi e dovrebbero essere molto orgogliosi di ciò che hanno realizzato” ha dichiarato Andrea Orcel, ceo di Unicredit.

Il riconoscimento di The Banker

Oltre ai premi conferiti da Ifr, Unicredit ha ricevuto ulteriori attestati di eccellenza da parte della rivista internazionale The Banker, parte del gruppo Financial Times. L’istituto si è aggiudicato i titoli di “Banca dell’Anno”, “Banca dell’Anno in Europa” e “Banca dell’Anno in Italia” per il 2024, confermando il suo ruolo di primo piano nel settore bancario.