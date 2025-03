Unicredit ottiene il via libera dell’Ivass per acquisire il ramo Assicurazioni di Banco Bpm

Unicredit ha ottenuto l’ok dall’Ivass per acquisire il controllo di Banco Bpm Vita e Vera Vita, e partecipazioni in Banco Bpm Assicurazioni e Vera Assicurazioni, se l’Ops avrà successo

L’offerta pubblica di scambio (Ops) promossa da Unicredit su Banco Bpm ha ottenuto il via libera dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), permettendo così a Piazza Gae Aulenti di acquisire il controllo di Bipiemme Vita e Vera Vita, le due compagnie assicurative vita sotto l’ala di Piazza Meda. Lo ha annunciato Unicredit in una nota diffusa ieri in serata.

Non solo: l’autorizzazione dell’Ivass riguarda anche l’acquisizione di partecipazioni qualificate in Banco Bpm Assicurazioni e Vera Assicurazioni, operanti nel ramo danni. Va comunque sottolineato che la maggioranza di queste due compagnie resta saldamente nelle mani di Crédit Agricole, con una quota del 65%, mentre il Banco detiene il 35%.

L’autorizzazione dell’Ivass arriva dopo il parere favorevole di altre autorità, tra cui Banca d’Italia, l’Antitrust e la Commissione europea. Nel frattempo, l’istituto di Piazza Meda ha ottenuto le autorizzazioni per procedere con l’Opa su Anima Holding attraverso la controllata Banco Bpm Vita. Ora, l’istituto attende l’approvazione del documento di offerta da parte di Consob che dovrebbe arrivare entro pochi giorni.