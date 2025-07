Treni, l’estate 2025 sarà una stagione di passione per i viaggiatori per i tanti cantieri aperti ma le Fs avevano avvertito da febbraio

Per chi viaggia in treno l’estate di quest’anno sarà una stagione difficile per i tanti cantieri aperti per rinnovare la rete ferroviaria. Le Fs però ci avevano avvertito fin da febbraio

L’estate 2025 sarà un stagione di passione per i passeggeri che devono prendere un treno. I lavori nei tanti cantieri aperti in tutta la Penisola per rinnovare la rete ferroviaria comporteranno inevitabilmente ritardi dei treni e disagi per gli utenti. Onestà vuole però che di tutto si possono accusare le Fs ma non di non averci informato per tempo. Basta ricordare la conferenza stampa del 20 febbraio dell’Ad delle Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma nella quale fu spiegato la ragione dei prevedibili disagi estivi per chi viaggia in treno e la decisione di indicare percorsi alternativi e l’allungamento degli orari anche sui sistemi di vendita dei biglietti di Fs e di Italo. Naturalmente le associazioni dei consumatori faranno bene a verificare che le promesse di Fs e Italo siano mantenute e che le società ferroviarie facciano davvero il possibile per alleviare gli inevitabili disagi per i viaggiatori, ma fare dell’allarmismo, come quello di chi paventa che per andare con l’Alta velocità da Roma a Milano ci vorranno 5 ore anziché 3, non giova a nessuno. Tanto meno ai consumatori.