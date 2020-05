Treni: Italo riparte con più corse e arriva in Calabria

La compagnia ferroviaria dal 21 maggio torna ad intensificare i collegamenti, garantendo il corretto distanziamento tra i passeggeri – Ecco le novità con l’orario estivo del 14 giugno.

Italo rilancia e raddoppia. L’operatore privato di trasporto ferroviario riprende la sua attività a pieno regime, in massima sicurezza, e a partire da giovedì 21 maggio annuncia anche una serie di importanti novità per i viaggiatori, in vista della stagione estiva. Tra queste, c’è un nuovo incremento dei viaggi giornalieri, dopo il rallentamento forzato degli ultimi mesi, al fine di garantire sia gli spostamenti dei milioni di italiani che hanno ripreso a lavorare, sia il giusto distanziamento tra i passeggeri a bordo dei vagoni. Il sistema è quello già utilizzato e il più logico: disposizione dei posti a scacchiera, sedili non utilizzabili contrassegnati e chiaramente nemmeno prenotabili in fase di acquisto.

I treni che fanno capo alla società Ntv, inoltre, mettono in atto regolari interventi di sanificazione e pulizia a bordo treno, l’installazione di dispenser di gel disinfettante in carrozza, la disponibilità di kit di sicurezza per chi ne fosse sprovvisto e il controllo dei biglietti nel rispetto delle giuste distanze. Ma oltre alla sicurezza c’è anche il rinnovamento della proposta: intanto, in aggiunta ai 2 servizi attuali tra Roma e Venezia, vengono dal 21 maggio reintrodotte 6 nuove partenze sulla dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli, con orari che vanno a coprire l’intero arco della giornata. E soprattutto, con l’entrata in vigore dell’orario estivo (14 giugno), le corse saranno gradualmente aumentate nel corso di tutta la stagione e si aggiungeranno nuove tratte.

Dal 14 giugno infatti Italo arriverà per la prima volta fino a Reggio Calabria. La nuova destinazione consentirà di portare i viaggiatori nelle località turistiche del Cilento e della Calabria, con le fermate intermedie a Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni. Si potrà arrivare fino a Reggio Calabria senza cambi, con collegamenti diretti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. I biglietti per queste nuove destinazioni sono già in vendita: saranno 2 le partenze da Torino verso Reggio Calabria (5:23 e 13:19) ed altrettante ce ne saranno da Reggio per tornare verso il Nord (7:30 e 13:30).