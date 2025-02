Treni, ennesima giornata nera: ritardi fino a 60 minuti per un guasto sulla Firenze-Bologna. Circolazione rallentata anche tra Bari e Pescara

Dalle 11.40 di stamattina è caos sull’Alta velocità a causa di un treno rimasto bloccato tra Firenze e Bologna. Ritardi e disagi per i passeggeri. Non va meglio al sud, dove un guasto ha provocato ritardi superiori a 40 minuti. La circolazione sarebbe in graduale ripresa