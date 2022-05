Torna la Città della Pizza: 60 pizzaioli da tutta Italia al Parco Tor di Quinto a Roma

Due giorni a tutta pizza dai grandi classici alle nuove creazioni, in tutte le sue versioni: “Napoletana”, “All’italiana”, “A degustazione”, “Romana”, “Al taglio”, “Fritta” e “Senza Glutine”

Ritorna in grande stile La Città della Pizza a Roma. Per l’edizione 2022 la manifestazione ideata da Vinòforum, si svolgerà interamente en plein air, nel parco Tor di Quinto, a due passi da Ponte Milvio, uno dei centri della movida della capitale. Tra il suggestivo laghetto e i 12.000 mq di verde troveranno spazio, sabato 28 a domenica 29 maggio, una selezione dei migliori pizzaioli nazionali, fra cui 28 maestri pizzaioli, per una due giorni dedicata interamente al prodotto più amato dagli Italiani, autentica icona a livello mondiale.

Saranno 14 quest’anno le ‘’case’’ de La Città della Pizza che ospiteranno un turn over di oltre 28 maestri pizzaioli provenienti da tutta la Penisola. Nuovi volti e grandi conferme che proporranno le diverse categorie di pizza “Napoletana”, “All’italiana”, “A degustazione”, “Romana”, “Al taglio”, “Fritta” e “Senza Glutine”. Anche per questa edizione non mancheranno i “Fritti all’italiana” rappresentati dall’immancabile supplì romano e dall’iconica frittatina di pasta napoletana firmata dal Pastificio artigianale Gerardo di Nola.

Ogni casa sfornerà tre distinte proposte, dai grandi classici alle nuove creazioni, per un totale di quasi 90 pizze e fritti differenti che faranno la gioia delle migliaia di pizza lover che attendono l’unico evento italiano in grado di riunire, in un grande spazio, il meglio che si possa trovare sul tema pizza.

Ma La Città della Pizza 2022 sarà anche ricca di laboratori per appassionati, workshop per operatori e attività che coinvolgeranno decine e decine di grandi maestri pizzaioli che saliranno in cattedra per insegnare, confrontarsi e intrattenere il pubblico. Immancabili i laboratori per i bambini firmati da AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana in collaborazione con OONI, i forni dedicati ai pizzalovers.

Tutti gli appuntamenti avranno accesso gratuito e saranno prenotabili direttamente sul logo dell’evento.

Oltre a degustare le pizze sfornate dalle 14 Case de La Città della Pizza, gli ospiti in cerca di un’esperienza unica avranno l’opportunità di partecipare agli incontri, con posti limitati, di Pizza&Champagne in collaborazionecon Ruinart, la più antica Maison de Champagne. Il progetto – realizzato in collaborazione con Molino Magri azienda mantovana a conduzione familiare da 5 generazioni vocata alla qualità e all’innovazione – prevede due pranzi e due cene, che vedono protagonisti quattro grandi maestri pizzaioli italiani ognuno dei quali presenterà un menu speciale.

Sabato 28 maggio, tra le altre, Marco Quintili proporrà la sua “Gricia in fiamme” (provola affumicata, pecorino romano, pepe cuvée, guanciale di maialino nero); mentre Giancarlo Casa la “Pizza Maggiolina” (crema di fave, primo sale della campagna romana, fave, ciauscolo e scaglie di pecorino romano). Domenica 29 maggio sarà la volta di Stefano Miozzo che allieterà gli ospiti con la “Ribelle” (Mozzarella di Bufala DOP, insalatina, filetto di salmone fumé, stracciatella, semi di sesamo tostati e perle di agro lampone); invece il sardo Cristian Tolu proporrà “Insularità”(Coulis di piselli, tartare di gambero marinato con lime zenzero e menta, stracciatella, granella di pistacchio e bisque di gambero).

Anche per questa edizione si rinnova lo spazio di Stand Up Pizza, palcoscenico dedicato ai pizzaioli che vogliono farsi conoscere. In gara il talento e la passione di 10 pizzaioli che si sfideranno per avere la possibilità di vincere un posto in una delle case della prossima Città della Pizza.

A selezionare tutti i maestri de La Città della Pizza, provenienti da ogni angolo della Penisola, la squadra di autori composta da Emiliano De Venuti, ideatore dell’evento e CEO di Vinòforum e dai giornalisti ed esperti di pizza Luciano Pignataro, Luciana Squadrilli e Tania Mauri. New entry Alessandro Tartaglia e Simone Mascagni fondatori di Al.ta Cucina, uno dei più importanti network italiani dedicati al mondo della cucina.

“La Città della Pizza 2022 sarà un grande parco giochi dedicato alla pizza in tutte le sue sfaccettature. – dichiara Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza e CEO di Vinòforum – Siamo entusiasti di riaprire le porte di questa magica “città” in un nuovo spazio immerso nel verde e al centro di Roma. Non vediamo l’ora di accogliere pizzaioli e appassionati, perché ora più che mai la pizza, oltre ad essere un prodotto iconico, è un vettore di cultura, tradizioni e ricerca. Perfettamente in linea con i nostri format da sempre in grado di coniugare l’aspetto intrattenimento a momenti educativi e di formazione.’’

Regalerà soddisfazioni anche l’offerta beverage, a partire dalla birra artigianale firmata Baladin, con diverse etichette da abbinare alle pizze; dalla bianca alla bionda, dall’ambrata a una proposta gluten free. Non mancheranno naturalmente le bollicine italiane, e quali se non Prosecco DOC grazia alla collaborazione con Puntocuore per un brindisi all’insegna della convivialità. Fondamentale anche lo spazio dedicato alle aziende di qualità produttrici di materie prime come farina, pomodoro, latticini e salumi, artigiani del gusto che realizzano ingredienti protagonisti delle migliori ricette di pizza.

L’elenco dei maestri pizzaioli protagonisti nelle case de La Città della Pizza

Daniele Vaccarella, Pizzeria La Braciera – categoria all’Italiana – Palermo

L’Antica Pizzeria Da Michele – categoria Napoletana – Napoli

Ivano Veccia, Pizzeria Quinto – categoria Frittatina di Pasta Napoletana – Roma

Carmine Donzetti, Pizzeria Donzetti Pizza&Fritti – categoria Napoletana Senza Glutine – Casandrino (Napoli)

Samy El Sabawy, Pizzeria A Rota – categoria romana – Roma

Marco Manzi, Pizzeria Giotto – categoria Napoletana – Firenze

Salvatore Kosta, Pizzeria Foorn – categoria al Taglio – Mariglianella (Napoli)

Luca Belliscioni, Pizzeria Stacce – categoria al Taglio – Roma

Rosario Ferraro, Ros La Pizza di Rosario Ferraro– categoria Napoletana – Napoli

Mirko Rizzo, Pizzeria L’Elementare – categoria romana – Roma

Salvatore Gatta, Pizzeria Fandango – categoria all’Italiana – Potenza

Giacomo Garau, Pizzeria Olio e Basilico – categoria Fritta – Calvi Risorta (Caserta)

Daniele Donatelli, Pizzeria 3011 – categoria all’italiana – San Giovanni Lupatoto (Verona)

Douglas Barillaro, Pizzeria Teresina La Tradizione – categoria Senza Glutine – Roma

Enzo Bastelli, Pizzeria La Rosa Pizza&Cucina – categoria Napoletana – Trentola Ducenta (Caserta)

Angelo Tantucci, Pizzeria Capriccio – categoria a Degustazione – Monsano (Ancona)

Pino Di Gaetano, Pizzeria Lievitalmente Pino – categoria Napoletana – Caserta

Raoul Rotundo, Pizzeria Fiori di Zucca – categoria Napoletana – Roma

Vincenzo Esposito, Pizzeria Carmnella – categoria Napoletana – Napoli

Savino di Noia, Pizzeria Forentum Food Evolution – categoria Napoletana – Lavello (Potenza)

Giorgio Moffa, Antica Pizzeria da Ciro 1923 – categoria Napoletana – Gaeta

Alessio Mattaccini, Pizzeria Spiazzo – categoria Fritti all’italiana – Roma

Ciro Spinelli, Pizzeria Giallo Datterino – categoria Napoletana – Villaricca (Napoli)

Mattia Lattanzio e Giovanni Giglio, Pizzeria Extremis – categoria all’Italiana – Roma

Cristian Cennamo, Pizzeria Pizze di Ricerca – categoria all’Italiana – Cassino

Alessio Muscas, Pizzeria Sbanco – categoria all’Italiana – Roma

Paolo Amerina, Pizzeria Amerina la Pizzetta – categoria a degustazione – Roma

Parco Tor di Quinto – Via Fornaci di Tor di Quinto, 10, Roma.