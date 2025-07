Terremoto e allerta tsunami in Russia e Giappone: Kamchatka al 6° posto con magnitudo 8.8. Quali sono i più forti mai registrati

Terremoto e allerta tsunami: in Russia, nella Kamchatka, si è verificato uno dei più forti mai registrati innescando un allarme per onde alte fino a cinque metri nell’Oceano Pacifico, fino a Giappone e Hawaii

Terremoto nella Kamchatka e allerta tsunami nell’Oceano Pacifico: uno dei più forti mai registrati ha colpito l’estremo oriente russo innescando un allarme per onde alte fino a cinque metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste, dalle Hawaii al Giappone. La scossa di magnitudo 8.8 ha colpito alle 8.24 locali (poco dopo la mezzanotte in Italia) al largo di Petropavlovsk, nella remota penisola russa della Kamchatka, ed è stato uno dei 10 più forti mai registrati in tutto il mondo.

Terremoto in Russia oggi e allerta tsunami in Giappone

Onde alte fino a cinque metri sono state registrate sulla costa del distretto russo di Severo-Kurilsk, sulla punta meridionale della penisola di Kamchatka. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico, citato dalla Bbc, chiede di “agire con urgenza per proteggere vite umane e proprietà”, avvertendo che il pericolo potrebbe persistere per ore. Tsunami con onde fino a tre metri in Giappone. Prime onde anche in California, la più forte alta oltre un metro e mezzo. Anche la Colombia ha ordinato agli abitanti di evacuare le spiagge e le zone costiere di due dipartimenti affacciati sul Pacifico.

Terremoto e allerta tsunami Oceano Pacifico: segnalazioni alla Farnesina

“La Farnesina monitora la situazione nell’Oceano Pacifico, dove un violento terremoto ha innescato un’allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii e Alaska”. Così il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in una sua comunicazione. Nel testo, diffuso anche sul social X, si aggiunge: “Il ministro Antonio_Tajani ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi segnalazione, contattare l’Unità di crisi al +39-0636225“.

Terremoti e allerta tsunami: la classifica dei più forti

Secondo i dati forniti dall’Istituto di geofisica americano (Usgs) – riporta il Corriere della Sera – la magnitudo del terremoto odierno lo colloca tra i 10 più potenti mai registrati sul pianeta e lo pone al sesto posto. Si è verificato a una profondità di 20,7 chilometri, a circa 126 chilometri da Petropavlovsk-Kamchatsky, la capitale della regione.

La magnitudo di livello 8.8 pone la Kamchatka allo stesso livello di terremoti storici, come quello di Esmeraldas, in Ecuador, nel 1906, e quello di Biobio, in Cile, nel 2010, che avevano raggiunto la medesima intensità. Il sisma di questa notte è il più potente dopo quello di Tohoku, in Giappone, nel 2011, che aveva colpito la costa giapponese con una magnitudo di 9.1, provocando uno tsunami devastante e l’incidente nucleare di Fukushima.

Ecco la classifica dei 10 terremoti più forti mai registrati: