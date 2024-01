Top Employers Italia 2024, premiate 147 aziende: da Poste Italiane a Hera, Generali, Ferrari e Lavazza. Ecco dove si lavora meglio

L’elenco completo delle società premiate. Gli standard per ottenere la certificazione. Non viene pubblicata una classifica e non c’è un rating ma si conquista uno “status”

Dove si lavora meglio in Italia? A rispondere è la 16esima edizione del Top Employers. Questa certificazione, assegnata annualmente dal Top Employers Institute, premia le imprese che offrono eccellenti condizioni di lavoro, vantaggiosi benefit, piani di carriera, investimenti in formazione e sviluppo, politiche Hr (risorse umane) incentrate sulla crescita professionale e personale, e sul benessere dei dipendenti.

Quest’anno sono 147 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione Top Employers 2024 in 121 Paesi del mondo. Sei in più rispetto all’anno scorso, a fronte di un incremento generale delle aziende valutate (2.300).

Tra di loro, 44 hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Europe 2024, attribuita alle aziende che raggiungono la certificazione Top Employers in almeno 5 Paesi europei; inoltre, 14 sono state certificate Top Employers Global 2024, un terzo livello di certificazione riservata alle aziende premiate con questo riconoscimento in almeno 20-25 Paesi di più continenti.

Top Employers: come si ottiene la certificazione

La certificazione Top Employers 2024 viene ottenuta attraverso un processo di analisi e valutazione delle politiche e strategie Hr di un’azienda. Questo processo si basa su dati oggettivi e documentazione di supporto. Vengono esaminate 6 macro aree Hr, che comprendono 20 tematiche e oltre 400 best practices.

Dopo l’analisi dei risultati, una convalida interna e un audit esterno, le aziende che soddisfano gli standard qualitativi richiesti ottengono la certificazione.

Non viene pubblicata una classifica o un rating, ma tutte le aziende certificate hanno lo status di azienda Certificata Top Employers. Le aziende che non raggiungono gli standard non vengono divulgate per motivi di sicurezza.

Top Employers 2024: premiate 147 aziende

Tra le 147 aziende premiate e coprono praticamente tutti gli ambiti di attività: vi sono Poste Italiane (quinto anno consecutivo), gruppo Generali, Acea (terzo anno), Intesa e Unicredit per l’ottavo anno consecutivo. Certificate anche Hera (per il 15esimo anno consecutivo), Bper Banca (5°anno), FinecoBank, Ferrari, Lamborghini e Ducati. Nell’elenco figurano inoltre Lavazza, Open Fiber, Bnl Gruppo Pnb Paribas, Stmicroelectronics, Crédit Agricole Italia spa, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Lidl, Mediaworld, Booking.com. Presenti anche Italgas, RaiWay (per l’ottavo anno consecutivo) e Astrazeneca (decimo anno).

Top Employers Europe 2024

Tra le 147 aziende certificate, 44 hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Europe 2024 in quanto certificate in almeno altri 4 Paesi europei, oltre l’Italia. E sono: Bridgestone, Hsbc Continental Europe, Italy, Verisure Italy, Arkema Srl, Amplifon Italia Spa, Reckitt, gruppo Helvetia Italia, Wordline, Korian, Medtronic Italia, Amazon Italia, Perfetti Van Melle Spa, GroupM, Chiesi Farmaceutici, Angelini Pharma, Bnl, Bnp Paribas, Huawei Technologies Italia, UniCredit, Baxter Italy, Capgemini Italia, Olympus, AstraZeneca Italia, Metro Italia, Dana Italia, Electrolux Group, Whirlpool, Msd, Lidl Italia, Findomestic Banca, Edp Renewables Italia, Ntt Data Italy, Hcl Technologies Italy Spa, Takeda Italy, Tata Consultancy Services Italia, Chep, Alstom Italia, Puma Italy, Philip Morris manifacturing & technology Bologna, Philip Morris Italia, Bat Italia, Jti Italy, PepsiCo Italia, Saint-Gobain Italia Spa, Boehringer Ingelheim Italia.

Top Employers Global 2024

Sono invece 14 le aziende certificate Top Employers Italia 2024 che hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Global 2024 in quanto certificate in più Paesi (20-25) di più Continenti. Ecco quali sono:

Ntt Data Italy

Hcl Technologies Italy Spa

Takeda Italy

Tata Consultancy Services Italia

Chep

Alstom Italia

Puma Italy

Philip Morris manifacturing & technology Bologna

Philip Morris Italia

Bat Italia

Jti Italy

PepsiCo Italia

Saint-Gobain Italia Spa

Boehringer Ingelheim Italia

“I periodi particolarmente sfidanti fanno emergere il meglio delle persone e delle organizzazioni. E quest’anno ne abbiamo dato prova nella nostra certificazione Top Employer che ha premiato le eccezionali performance dei Top Employer per il 2024. Queste aziende hanno sempre dimostrato di avere a cuore lo sviluppo e il benessere dei propri dipendenti. Così facendo, tutte insieme contribuiscono a rendere il mondo del lavoro migliore. Siamo orgogliosi di annunciare e celebrare il gruppo di aziende che si sono distinte per le migliori pratiche Hr: i Top Employers per il 2024, ha confermato David Plink, Ceo del Top Employers Institute.