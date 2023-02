Tim Brasil: ricavi 2022 in crescita del 19,5%. Ebitda al 17,2%. Accordo con ASTM per lo sviluppo del 4G

Tim Brasil chiude i conti 2022 in netto rialzo. Nuova partnership con ASTM per lo sviluppo del 4G sulla rete autostradale brasiliana. Attesa per i conti di Tim il 15 febbraio

Tim Brasil, la controllata brasiliana di Tim, ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 19,5%, a quota 21,6 miliardi di reais. L’ebitda sale del 17,2% (superati i 10,2 miliardi di reais) con una marginalità pari al 47,4% del fatturato. Forte accelerata negli ultimi tre mesi dell’anno dove i ricavi sono saliti del 22% a 5,87 miliardi di reais, sopra i 5,8 miliardi stimati da Bloomberg.

“Per coronare con un successo questo periodo di intenso lavoro, abbiamo chiuso il 2022 come l’unico operatore presente in tutti i 5.570 comuni brasiliani. Manteniamo fisso il nostro obiettivo di consolidare Tim Brasil come il miglior operatore del Paese“, ha sottolineato l’amministratore delegato di Tim Brasil Alberto Griselli.

Resta molta attesa per i conti annuali di Tim che saranno presentati il 15 febbraio dall’amministratore delegato Pietro Labriola alla comunità finanziaria.

Partnership con il gruppo Astm per sviluppare il 4G in Brasile

Tim Brasil, ed Ecovias do Araguaia, concessionaria di EcoRodovias, controllata brasiliana del Gruppo ASTM, gruppo italiano attivo nella gestione di reti autostradali in concessione, hanno annunciato una partnership per sviluppare la copertura 4g lungo 850 chilometri di percorso autostradale.

Sarà il tratto autostradale più lungo del Brasile con copertura ininterrotta del segnale di telefonia mobile

L’accordo è il primo in Brasile fra una società di telecomunicazioni e un concessionario autostradale e segna una partnership “Made in Italy” nel paese sudamericano.

I dettagli del progetto

Gli 850 km di tratta autostradale interessata collegano il Centro-Nord e il Centro-Sud del Paese, da Tocantins a Goiás, sui cui circolano quotidianamente 30.000 veicoli.

Il bacino complessivo, interessato dall’operazione, è di circa 900 mila persone con un impatto positivo sulla connettività per i residenti di 33 comuni, 88 scuole pubbliche, 31 ospedali e numerose aziende agroalimentari della Regione.

Il progetto è stato ideato da TIM Brasil per soddisfare i requisiti del bando di concessione di Ecovias do Araguaia, che prevede l’estensione della rete mobile 4G, permettendo l’utilizzo di telecomunicazione tra gli utenti della strada e il servizio del concessionario. Sull’autostrada, attualmente, il segnale di telefonia mobile copre solo il 20% del tratto.

I lavori inizieranno durante l’anno. Fine lavori prevista entro settembre 2024.