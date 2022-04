The Red Studio e altre opere di Matisse in mostra al MoMA di New York

The Red Studio, è una mostra (1 maggio – 10 settembre 2022) al MoMA di New York incentrata sulla genesi e sulla storia di The Red Studio (1911) di Matisse

La grande tela raffigura lo studio dell’artista pieno di suoi dipinti e sculture, mobili e oggetti decorativi. Questa mostra riunisce le opere d’arte mostrate in The Red Studio per la prima volta da quando hanno lasciato lo studio di Matisse. La presentazione include anche materiale d’archivio inedito e relativi dipinti e disegni. In mostra al MoMA dal 1 maggio al 10 settembre 2022, Matisse: The Red Studio è organizzato da Ann Temkin, The Marie-Josée e Henry Kravis Chief Curator of Painting and Sculpture, The Museum of Modern Art, e Dorthe Aagesen, Chief Curator e Ricercatore Senior, SMK – National Gallery of Denmark; con l’assistenza di Charlotte Barat, Madeleine Haddon e Dana Liljegren; e con la collaborazione di Georges Matisse e Anne Théry, Archives Henri Matisse, Issy-les-Moulineaux, Francia. Dopo la sua presentazione al MoMA, la mostra sarà esposta alla SMK – The National Gallery of Denmark di Copenaghen dal 13 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023.

The Red Studio di Matisse ritrae l’ambiente di lavoro dell’artista nella città di Issy-les-Moulineaux, alla periferia di Parigi. L’opera è stata dipinta come parte di una sequenza di opere richieste da Sergei Shchukin, il primo mecenate più leale e coraggioso di Matisse. Shchukin acquistò con entusiasmo il predecessore del dipinto, The Pink Studio, ma rifiutò di acquisire The Red Studio. Il dipinto rimase in possesso di Matisse per 16 anni, durante i quali viaggiò alla Seconda Mostra Post-Impressionista a Londra nel 1912 e a New York, Chicago e Boston per l’Armory Show del 1913. Il Red Studio fu finalmente acquistato nel 1927 da David Tennant, il fondatore del Gargoyle Club di Londra, un club per soli membri che si rivolgeva allo stesso modo ad artisti e aristocratici. Il dipinto è stato appeso al Gargoyle Club fino all’inizio degli anni ’40; subito dopo fu acquistato da Georges Keller, direttore della Bignou Gallery di New York. Nel 1949, The Red Studio fu acquisito per la collezione del MoMA. Da allora, è rimasta una delle opere più influenti del Museo ed è stata particolarmente amata dagli artisti nel corso del XX e XXI secolo.

Henri Matisse. Corsica: The Old Mill. 1898. Oil on canvas, 15 3/16” × 18 1/8” (38.5 × 46 cm). Wallraf-Richartz Museum & Fondation Corboud, Cologne. © 2022 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York Henri Matisse. Young Sailor II. 1906. Oil on canvas, 39 7/8” × 32 5/8” (101.3 × 82.9 cm). Jacques and Natasha Gelman Collection, The Metropolitan Museum of Art, New York. © 2022 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York

Il nucleo della mostra presenta The Red Studio insieme ai sei dipinti sopravvissuti e alle quattro sculture in esso raffigurate. Creati tra il 1898 e il 1911, questi oggetti spaziano da dipinti familiari, come Il giovane marinaio (II) (1906), a opere meno conosciute, come la Corsica, Il vecchio mulino (1898), e oggetti la cui posizione è stata scoperta solo di recente . Tre di questi dipinti — Bagnanti (1907), Le Luxe (II) (1907–08) e Nudo con sciarpa bianca (1909) — appartengono a SMK, mentre il piatto in ceramica dell’artista del 1907, raffigurato in primo piano, proviene dal MoMA collezione.

La mostra comprende anche una serie di dipinti e disegni strettamente legati a The Red Studio, come Studio, Quai Saint-Michel (1916–17) e Large Red Interior (1948), che aiutano a raccontare il complesso percorso del dipinto dallo studio di Matisse al i suoi successivi viaggi internazionali e l’eventuale acquisizione da parte del MoMA. Una ricca selezione di materiali d’archivio come lettere e fotografie, molte mai pubblicate o esposte prima, rivelano nuove informazioni sul soggetto, l’evoluzione e la ricezione del dipinto. La mostra comprende anche un video dedicato alla scienza della conservazione, che presenta le recenti scoperte sul processo di realizzazione del dipinto. Uno spazio creativo all’interno della mostra invita i visitatori di tutte le età a disegnare, scrivere e riflettere sugli spazi e sui colori che li ispirano.

Dipinto in copertina: Henri Matisse. The Red Studio. 1911. Oil on canvas, 71 1/4″ x 7′ 2 1/4″ (181 x 219.1 cm). Mrs. Simon Guggenheim Fund, The Museum of Modern Art, New York. © 2022 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York