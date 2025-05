Terna: l’assemblea approva bilancio 2024, dividendo di 39,62 centesimi e buyback

L’assemblea approva con oltre il 99% dei voti il bilancio 2024 e il dividendo: saldo di 27,70 centesimi in pagamento dal 25 giugno. Ok anche a Performance Share e politica di remunerazione

L’assemblea degli azionisti di Terna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024 e ha deliberato un dividendo complessivo di 39,62 centesimi di euro per azione. Una parte, pari a 11,92 centesimi, era già stata distribuita come acconto a novembre 2024, mentre i restanti 27,70 centesimi saranno pagati a saldo a partire dal 25 giugno 2025. La data di stacco della cedola è fissata per il 23 giugno, con record date il 24 giugno. Il dividendo è calcolato su un payout del 75%, come previsto dalla politica di distribuzione della società.

Il titolo è in lieve rialzo a 8,85 euro (+0,32%) a Piazza Affari e segna un progresso di oltre 14% da inizio anno.

Assemblea Terna 2025: tutti i principali punti approvati

L’assemblea, che si è tenuta in modalità telematica tramite rappresentante designato, ha visto la partecipazione del 72,19% del capitale sociale. La Relazione Finanziaria Annuale 2024 è stata approvata con il 99,47% dei voti favorevoli. Il documento include, oltre al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, anche la rendicontazione di sostenibilità redatta secondo la normativa vigente.

Tra le altre decisioni assunte, l’assemblea ha dato il via libera al nuovo piano di incentivazione azionaria “Performance Share 2025-2029”, rivolto al management e basato su azioni ordinarie Terna, con una maggioranza del 98,15%. È stata inoltre approvata una nuova autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, che sostituisce quella già deliberata nel maggio 2024. L’autorizzazione riguarda fino a 1,8 milioni di azioni, per un controvalore massimo di 9 milioni di euro, con validità di 18 mesi a partire dalla data dell’assemblea.

Infine, con l’89,86% dei voti, è stata approvata la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione per il 2025, relativa ai compensi di amministratori, sindaci, dirigenti e direttore generale. La seconda sezione, riguardante i compensi effettivamente corrisposti nel 2024, ha ottenuto il 96,12% dei voti favorevoli.