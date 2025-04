Terna lancia la “Rete Politecnica di Alta Competenza” per la transizione energetica e la formazione nel settore elettrico

Terna presenta la “Rete Politecnica di Alta Competenza”, un’iniziativa che unisce i Politecnici di Torino, Milano e Bari per sviluppare competenze avanzate nell’energia. Include un nuovo Master in “Innovazione nei Sistemi Elettrici” e progetti di ricerca per affrontare la transizione energetica

È stata presentata oggi a Roma la “Rete Politecnica di Alta Competenza”, un progetto che segna un’importante sinergia tra Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, e i Politecnici di Torino, Milano e Bari. L’iniziativa si propone di sviluppare nuove competenze nel settore elettrico, con un focus sull’innovazione, la ricerca e la formazione avanzata per rispondere alle sfide della transizione energetica.

All’evento, organizzato presso la sede di Terna, ha partecipato il Prof. Stefano Paolo Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, la Prof.ssa Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, il Prof. Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, e Daniele Amati, direttore risorse umane di Terna.

Un master per il futuro del settore elettrico

Una delle novità più rilevanti della Rete Politecnica è l’introduzione del Master Universitario di II livello in “Innovazione nei Sistemi Elettrici per l’Energia”, che prenderà il via nell’Anno Accademico 2025-2026. Il programma formativo di 12 mesi è destinato a formare figure altamente specializzate nel settore, con l’obiettivo di integrare il sistema elettrico nazionale attraverso l’acquisizione di 60 CFU e un totale di 1.500 ore di formazione.

Il Master prevede un percorso che include corsi specialistici offerti dagli atenei coinvolti e corsi di indirizzo curati direttamente da Terna, con un focus pratico sulle competenze richieste per gestire impianti elettrici, sistemi di potenza e la regolazione del mercato energetico. Gli studenti che completeranno il Master saranno pronti a inserirsi nei processi di selezione e reclutamento di Terna, contribuendo alla crescita di un settore cruciale per la sostenibilità e la resilienza del Paese.

Sinergia per l’innovazione e la ricerca

La Rete Politecnica di Alta Competenza non si limita alla formazione, ma si estende anche alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie. Grazie alla collaborazione tra Terna e i Politecnici, verranno sviluppati progetti innovativi nei seguenti ambiti:

Sistemi elettrici zero-carbon con bassa inerzia

con bassa inerzia Tecnologie avanzate per la gestione, la pianificazione e le strategie di sistema

per la gestione, la pianificazione e le strategie di sistema Protezione, automazione e controllo dei sistemi elettrici

dei sistemi elettrici Interazione del sistema elettrico con il mercato

con il mercato Digitalizzazione e sostenibilità applicate alla rete elettrica

e applicate alla rete elettrica Competenze IT e programmazione per l’innovazione nel settore energetico

Questi progetti contribuiranno a creare una rete elettrica più sicura, resiliente e sostenibile, affrontando le sfide della transizione energetica e della digitalizzazione del sistema elettrico.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“La transizione energetica va affrontata in termini sia strategici che tattici, richiedendo investimenti sia infrastrutturali che di formazione di competenze. Le università tecnologiche come i Politecnici possono, e devono, mettersi a disposizione della comunità per creare competenze specifiche e trasversali, arrivando a raggiungere più rapidamente questa transizione” ha commentato Stefano Paolo Corgnati, rettore del Politecnico di Torino.

“Questa iniziativa – spiega Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano – rafforza un rapporto consolidato tra il Politecnico di Milano e Terna, impegnati in vari ambiti di ricerca. La formazione è cruciale per garantire la competitività del settore industriale e per affrontare il cambiamento epocale che investirà il settore energetico”.

Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, ha evidenziato come questa collaborazione rafforzi l’ecosistema dell’innovazione: “oggi facciamo un importante passo in avanti nella cooperazione tra università, offrendo una nuova formazione d’eccellenza per gli studenti italiani, con particolare attenzione al settore dell’energia”.

“La collaborazione che abbiamo oggi annunciato conferma la nostra volontà di continuare a investire nella formazione di nuove competenze, in grado di contribuire alla realizzazione della Duplice Transizione, Energetica e Digitale. La Rete Politecnica di Alta Competenza è una grande opportunità per i giovani, con il contributo scientifico dei Politecnici di Torino, Milano e Bari” ha affermato Daniele Amati, direttore risorse umane di Terna.

Terna investe nella formazione e nell’occupazione

Terna ha inoltre deciso di estendere il Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” realizzato in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Dopo aver formato oltre 150 giovani nelle prime tre edizioni, il Master avrà altre due edizioni previste fino al 2027. Il progetto contribuisce positivamente all’occupazione e alla valorizzazione dei territori coinvolti.