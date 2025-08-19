Terna, consumi elettrici in calo a luglio: boom di eolico e fotovoltaico in Italia

Secondo i dati comunicati da Terna, nel mese di luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia si è attestato a 30 miliardi di kWh, in calo del 3,5% rispetto a luglio 2024

Nel mese di luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia si è attestato a 30 miliardi di kWh, in calo del 3,5% rispetto a luglio 2024. Lo comunica Terna, specificando che la variazione negativa, che si confronta con il dato record di 31 TWh di luglio dello scorso anno (+4,6%), è stata raggiunta con lo stesso numero di giorni lavorativi (23) e una temperatura media mensile leggermente inferiore rispetto a luglio 2024 (-0,4C).

Il dato della domanda elettrica corretto dal solo effetto temperatura, porta la variazione a -2% rispetto a luglio 2024. A livello territoriale, la variazione tendenziale di luglio è risultata ovunque negativa: -3,7% al Nord e al Centro, -2,9% al Sud e nelle Isole. Allargando l’orizzonte ai primi sette mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale è rimasto sostanzialmente stazionario (-0,3%) rispetto al corrispondente periodo del 2024 (-0,6% il valore rettificato).

L’indice Imcei (Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette energivore, ha fatto registrare una flessione del 2,1% rispetto a luglio 2024. In termini congiunturali, la variazione della richiesta elettrica destagionalizzata e corretta dagli effetti di calendario e temperatura e’ negativa (-4,8%) rispetto a giugno 2025. In diminuzione anche la variazione congiunturale dell’indice Imcei (-1,2%).

Rinnovabili coprono il 43,8% della domanda elettrica, boom dell’eolico

Lo scorso mese la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’84,6% dalla produzione nazionale e per la quota restante (15,4%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 4,6 TWh, l’8,1% in più rispetto a luglio 2024. A livello progressivo, da gennaio a luglio 2025, l’import netto è in diminuzione del 10% rispetto ai primi sette mesi del 2024.

In dettaglio, la produzione nazionale netta è risultata pari a 25,7 miliardi di kWh. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 43,8% della domanda elettrica (era la stessa quota a luglio 2024). In aumento a due cifre la produzione eolica (+53,4%) e fotovoltaica (+17,8%). Al contrario registrano una diminuzione la fonte idrica (-30,4%), termica (-6,9%) e geotermica (-2,2%). Da gennaio a luglio, la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 3.705 MW (di cui 3.354 MW di fotovoltaico). Negli ultimi dodici mesi, la capacità installata di fotovoltaico ed eolico è aumentata di 6.868 MW (+14,6%), raggiungendo i 53.781 MW complessivi. Al 31 luglio 2025 si registrano in Italia 17.132 MWh di capacità di accumulo (valore in aumento del 68,7% rispetto allo stesso mese del 2024), che corrispondono a 6.991 MW di potenza nominale, per circa 828.000 sistemi di accumulo.