Telecomunicazioni: bilanci positivi per Deutsche Telekom, Telefónica e Bouygues Télécom

Positivi i bilanci 2022 per tre delle principali società telco europee. Ok dall’Ue per la nascita della joint venture che vuole sfidare le big tech sulla pubblicità online

Le principali società di telecomunicazioni europee si mostrano solide.

Deutsche Telekom (Germania), Telefónica (Spagna) e Bouygues Télécom (Francia) hanno chiuso positivamente i propri bilanci del 2022.

Deutsche Telekom: +92% di utile, cresce T-Mobile

Utile netto raddoppiato nel 2022 per Deutsche Telekom. La compagnia di telecomunicazioni tedesca, trainata soprattutto dalla crescita negli Stati Uniti, ha registrato un utile di 8 miliardi, un aumento del 92%. Le vendite sono aumentate del 6,1% su anno a 114,4 miliardi mentre l’ebitda è aumentato dell’8% a 40,2 miliardi. In Germania, le vendite sono aumentate del 2% su anno, trainate dalle nuove tariffe e dall’offerta a banda larga.

La controllata americana T-mobile ha generato un utile operativo adjusted di 25,6 miliardi grazie a 6,4 milioni di nuovi clienti.

Deutsche Telekom ha proseguito le cessioni di attività al fine di ridurre l’indebitamento e liberare fondi da investire in antenne 5G. Il free cash flow, dopo gli investimenti, ha raggiunto gli 11,5 miliardi.

Telefónica: 2 miliardi di utile

Telefónica, la compagnia di telecomunicazioni spagnola, ha riportato un utile netto superiore al previsto nel 2022, pari a 2,01 miliardi di euro (rispetto alla media di 1,95 miliardi di euro prevista dagli analisti). L’utile è risultato comunque inferiore al 2021 (8,1 miliardi ) quando l’azienda registrò la cessione delle torri di telecomunicazioni detenute dalla controllata Telxius ad American Tower Corporation, per un totale di 7,7 miliardi. Il fatturato ha raggiunto i 40 miliardi, in aumento dell’1,8% su anno, in linea con le aspettative degli analisti. L’attività commerciale è stata particolarmente solida in America Latina, Germania e Regno Unito. Il debito del gruppo è aumentato da 26 miliardi a 26,7.

Bouygues Telecom: fatturato in crescita del 4%

Bouygues Télécom, compagnia telefonica francese, parte del gruppo Bouygues, ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel 2022. Chiude il bilancio 2022 con un utile di 439 milioni +8,9%. Il fatturato è stato di 7,53 miliardi, in crescita del 4% mentre l’ebitda si attesta al 10%. 449.000 sono i nuovi clienti acquisiti che hanno portato l’azienda a raggiungere i 15,2 milioni abbonati. 3 milioni gli abbonati fibra end-to-end a fine dicembre 2022 ovvero un guadagno di 674.000 nuovi clienti nell’intero esercizio. Per il 2023 Bouygues punta a far crescere il fatturato e ad un ebitda after rent “di circa 1,9 miliardi”.

Via libera alla joint venture europea

Arriva l’ok dall’antitrust europeo alla joint-venture di Deutsche Telekom, Orange, Telefonica e Vodafone che punta a sfidare le big tech. La Commissione europea ha dato il via libera alla creazione di piattaforma tecnologica comune per la pubblicità digitale. Bruxelles ha approvato incondizionatamente ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni (Eu Merger regulation), dopo aver concluso che la transazione non solleva problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo. La nuova piattaforma sarà attiva Italia, Francia, Germania, Spagna e Uk.

Da capire se Tim deciderà in futuro di aderire come partner al progetto.