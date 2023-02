Pubblicità online: le Telco insieme per sfidare le Big Tech, e anche Tim ci pensa

Tim sta pensando di entrare come partner nella nuova Joint Venture creata dalle big Telco per puntare al mercato della pubblicità online

Tim ha aperto alla possibilità d’ingresso nella nuova alleanza tra le principali compagnie delle telecomunicazioni europee.



Deutsche Telecom, Orange, Telefonica e Vodafone hanno deciso di fare squadra per costruire una piattaforma tecnologica di pubblicità digitale.



L’obiettivo è creare una joint venture controllata congiuntamente dedicata al digital advertising in modo da sfidare il dominio delle Big tech. La Joint Venture prevede l’apertura dell’accordo, non a nuovi soci, ma ad altri gruppi partner. La proposta è stata consegnata alla Commissione europea che si occuperà di valutare la fattibilità in materia di concorrenza e di concentrazione di mercato.



Tim starebbe quindi pensando di aderire come partner al progetto anche se l’azienda ancora non si è sbilanciata.

Lotta ai colossi delle Big Tech

Gli operatori delle telecomunicazioni vogliono entrare nel mercato della pubblicità online per trovare nuove forme di ricavi e guadagno. Un settore che è dominato dalle aziende Big Tech come Google, Microsoft e Meta.

Uno dei punti principali della nuova Joint Venture è l’attenzione alla privacy. Le quattro società Telco vogliono creare una grande piattaforma per la distribuzione pubblicitaria, ma senza profilare i clienti e dando a loro maggiore controllo e trasparenza su come i dati vengono condivisi.

Il sistema, infatti, prevede il consenso esplicito dell’utente attraverso un token pseudonimizzato sicuro con hash o crittografato collegato all’abbonamento di rete dell’utente che sarà fornito dagli operatori di rete che partecipano al progetto. Questo token consentirà al brand o editore interessato di riconoscere un utente senza rivelare alcun dato personale direttamente identificabile e quindi di ottimizzare la consegna della pubblicità display online e di eseguire l’ottimizzazione del sito o app. L’utente, in questo modo, non verrà identificato dalle aziende.

La decisione della Commissione Europea sulla Joint Venture dovrebbe arrivare entro la metà di febbraio.