Sutrio in Festa: Fums, Profums e Salums con i sapori affumicati della Carnia. Ecco le novità

La festa Fums, Profums e Salums torna il 27 aprile 2025 a Sutrio con un’edizione rinnovata che celebra la norcineria carnica e nuovi prodotti affumicati

Nel cuore della Carnia, un angolo affascinante e autentico del Friuli Venezia Giulia, la tradizionale festa Fums, Profums e Salums si prepara a sorprendere i visitatori con un’edizione rinnovata, mantenendo intatta la sua essenza ma arricchendola di novità. Quest’anno l’appuntamento, che solitamente si teneva a marzo, si sposta alla fine di aprile, precisamente domenica 27, per sfruttare il ponte festivo e offrire l’occasione di un weekend lungo immersi nella natura e nelle tradizioni di questa terra montana.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Sutrio, è da anni un appuntamento immancabile per gli amanti della norcineria carnica, ma quest’edizione si presenta con un’interessante novità: il protagonista dell’evento non sarà più solo il maiale, ma anche altri prodotti affumicati, che raccontano la ricca biodiversità della zona. Il tutto accompagnato da vini d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

L’affumicatura: un’arte che racconta la storia

La cucina carnica è un patrimonio che affonda le radici in tempi lontani, quando le difficoltà di comunicazione e l’isolamento delle montagne imponevano l’utilizzo di tecniche di conservazione particolari. Tra queste, l’affumicatura è sempre stata una delle più usate. Non si trattava solo di un metodo per preservare il cibo, ma anche di un’arte che ha dato vita a una varietà di salumi unici, ognuno con la propria storia e il proprio sapore, custoditi gelosamente dalle famiglie nel corso delle generazioni.

L’affumicatura, infatti, era una pratica essenziale nella vita quotidiana delle montagne friulane, dove il sale era un lusso difficile da reperire. I Celti, in epoca pre-romana, furono tra i primi a sfruttare il fumo e le erbe aromatiche per conservare la carne. Con il passare dei secoli, le tecniche si sono evolute, ma l’arte del purcitar, il norcino, che preparava i salumi, è rimasta inalterata. Ognuno di questi artigiani aveva un proprio segreto, un mix di ingredienti e un metodo di affumicatura che conferiva ai salumi un gusto inconfondibile.

Anche i luoghi dove i salumi venivano conservati, come le cantine scavate nelle rocce, giocavano un ruolo fondamentale nel processo di stagionatura. Ogni paese della Carnia aveva il suo stile, tramandato di generazione in generazione, creando una vera e propria mappa del gusto che ancora oggi si può assaporare durante le degustazioni del festival.

Fums, Profums e Salums: le novità dell’edizione 2025

Quest’anno, Fums, Profums e Salums non si limita a celebrare il maiale, ma amplia i suoi orizzonti gastronomici, includendo altri prodotti affumicati come la trota, la selvaggina, i formaggi e le verdure provenienti dalle aziende agricole locali. I visitatori potranno così scoprire una nuova gamma di sapori, tutti radicati nella cultura culinaria carnica.

Il percorso gastronomico si sviluppa in otto tappe, ciascuna affidata a un ristorante del territorio che preparerà un piatto a base di prodotti affumicati, che siano tradizionali o rivisitati in chiave moderna. Accanto ad ogni stand gastronomico, i fornitori locali saranno presenti per offrire i loro prodotti, permettendo ai partecipanti di acquistare direttamente gli ingredienti utilizzati nelle preparazioni.

Un’altra novità di quest’edizione sarà la cena a quattro mani che avrà luogo la sera stessa dell’evento, durante la quale chef locali e ospiti provenienti da altre zone della regione si cimenteranno insieme in piatti gourmet, fondendo le tradizioni della Carnia con influenze culinarie più moderne.

Non mancheranno, inoltre, il Mercatino agroalimentare, dove sarà possibile acquistare prelibatezze locali, e il concorso “Salat, fumat e mangjat!”, che premia il miglior salame affumicato del Friuli Venezia Giulia, un’occasione per i produttori e gli appassionati di competere in nome della qualità.

Il trionfo della norcineria carnica

Questa manifestazione non è solo una celebrazione della gastronomia, ma anche un omaggio alla storia della Carnia, alla sua cultura, e soprattutto alla capacità di innovare pur mantenendo salde le radici nelle tradizioni secolari. In un mondo sempre più globalizzato, eventi come Fums, Profums e Salums diventano cruciali per mantenere viva l’identità di un territorio e per far conoscere al mondo la qualità dei suoi prodotti, che sono il frutto di secoli di esperienza e passione. La norcineria carnica è conosciuta e apprezzata anche oltre i confini della regione grazie anche a iniziative come questa.