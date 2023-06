Succo d’arancia, prezzi alle stelle: clima e batterio killer affossano le produzioni di Usa, Brasile e Messico

Il prossimo raccolto della Florida crollerà del 60%. Non va molto meglio al Brasile, primo esportatore al mondo di arance da succo: la produzione regge ma vanno a picco le scorte. In arrivo una stangata sul mercato europeo

Attenzione al prezzo dei succhi d’arancia nei prossimi mesi, soprattutto nel prossimo inverno, quando la nostra dose quotidiana di vitamina C potremmo doverla pagare a peso d’oro. Il motivo? I cambiamenti climatici, che stanno mettendo in ginocchio tre dei maggiori produttori mondiali di arance per succhi di frutta, vale a dire Usa, Messico e Brasile. Lo scenario più critico è quello della Florida, che nel raccolto 2023-2024 produrrà solo 16 milioni di casse, il 60% in meno del raccolto precedente e uno dei peggiori dal 1930, secondo le stime del Dipartimento di Agricoltura statunitense. Nel caso dello Stato nordamericano, ad incidere è stato soprattutto l’uragano Ian, che si è abbattuto nell’area nel settembre dell’anno scorso provocando danni per 250 milioni di dollari solo nel settore della citricultura, ma anche il crescente impatto del cosiddetto greening, un batterio probabilmente di origine asiatica che sta decimando le piantagioni e che è sempre più resistente agli insetticidi.

La minaccia per il succo d’arancia

L’incidenza di questo batterio era infatti del 16% nel 2016, mentre nel 2022 era già salita al 24%, cioè quasi una pianta su quattro uccisa dalla malattia trasmetta da un insetto (psilideo) che prima grazie agli insetticidi aveva una mortalità dell’80%, oggi scesa appena al 30-40%. Per lo stesso motivo (oltre che per la siccità) la produzione del Messico è caduta del 30%, ma ora a preoccupare di più è il Brasile, primo esportatore al mondo di arance per succhi con una quota di mercato del 75%. Praticamente la produzione dei due maggiori player mondiali del settore (Brasile e Florida) dovrebbe dimezzarsi quest’anno, passando dai 600 milioni di casse della scorsa stagione a 330 milioni, peraltro in uno scenario di crescita della popolazione globale e dunque di aumento della domanda. Per la verità la raccolta brasiliana di per sé non sarà così scarsa: è prevista in calo solo dell’1,55% rispetto al 2022, ma lontanissima dalle raccolte record di inizio anni 2000 (-30% circa) e anche inferiore all’aspettativa del mercato, che sperava in 320 milioni di casse prodotte, mentre saranno meno di 310 milioni.

La produzione regge ma vanno a picco le scorte

Il dato più allarmante, nella prospettiva di un clima che è sempre meno prevedibile e che quindi potrebbe nel frattempo fare altri danni, è quello degli stock, che si stanno praticamente azzerando: nel 2012 il Brasile aveva 1,14 milioni di tonnellate di arance di scorta, mentre nel 2022 il dato è sceso a 434.000, il più basso di sempre. La restrizione dell’offerta sta già facendo lievitare i prezzi sul mercato europeo: ad esempio l’associazione francese Unijus ha rilevato che il prezzo della tonnellata di succo d’arancia è salito da 2.600 a 3.400 euro, dovuto anche alla siccità che ha colpito la Spagna e al fatto che gran parte del raccolto brasiliano viene ora dirottato verso gli Usa, spingendo al rialzo i prezzi in Europa, dove tradizionalmente viene destinata la fetta più grande della produzione sudamericana. Non a caso, già lo scorso novembre il costo dei contratti futures del succo d’arancia concentrato e surgelato non è mai stato così alto negli ultimi cinque anni, superando i 2,20 dollari per libbra.

Cresce la concorrenza di paesi come Egitto e Sudafrica

Si è avverata cioè la profezia del film “Una poltrona per due”, ma al contrario: nel cult natalizio, infatti, il commissario dell’Agricoltura spiega: “L’inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance”. Tradotto: offerta abbondante, prezzi estremamente bassi e, nella trama del film, i diabolici fratelli Duke in rovina. Oggi, nel mondo reale, il loro sogno di arricchirsi si sarebbe avverato. Per quanto riguarda l’Europa e l’Italia, il cui consumo di arance è segnalato in crescita, non resta che rivolgersi a nuovi esportatori: promettono bene Egitto e Sudafrica, clima e insetti killer permettendo.