Stellantis-sindacati, accordo per 1.820 uscite volontarie: ecco come funziona e chi può approfittarne

L’accordo prevede incentivi diversificati per chi può raggiungere la pensione entro 48 mesi e per gli operai e gli impiegati che invece non raggiungono il pensionamento

Stellantis e i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr hanno firmato un accordo per 1.820 uscite incentivate dal gruppo automobilistico. Lo comunicano i rappresentanti dei lavoratori in una nota, sottolineando che “il processo di cambiamento e di transizione verso le nuove motorizzazioni elettriche che sta attraversando il settore dell’automotive deve essere accompagnato da una serie di interventi in grado di garantire la sostenibilità sociale, che eviti impatti traumatici e pesanti sugli attuali occupati e nello stesso tempo preveda nuovi investimenti sulla mobilità futura per gli stabilimenti italiani e un conseguente successivo ricambio generazionale”.

Per questo “abbiamo firmato oggi un accordo con Stellantis per migliorare ulteriormente gli incentivi già previsti negli accordi precedenti – continuano i sindacati – prevedendo nuovi percorsi di ricollocazione, relativamente alle uscite esclusivamente volontarie di anticipo pensionistico e non, negli uffici e nelle fabbriche del gruppo”.

Oggi Stellantis ha quasi 49mila dipendenti in Italia e le possibili uscite volontarie previste sono massimo 1.820, pari al 3,7%. Per i sindacati, “si tratta di un accordo positivo, perché permetterà di adeguare gli organici in modo socialmente responsabile, prevedendo un concreto e innovativo strumento di ricollocazione attiva, ad esclusiva adesione volontaria, che auspichiamo possa dare risultati concreti”.

Accordo Stellantis-sindacati: come funzionano gli incentivi all’uscita

In particolare, in alcuni stabilimenti ed enti erano state già raggiunte delle pre-intese su uscite volontarie, pari a circa 752, mentre in altri saranno avviate le relative procedure per le restanti 1.068. Le uscite avverranno sulla base del criterio della volontarietà, o per meglio dire della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro, nell’ambito delle unità e delle mansioni interessate per cui sussiste un’eccedenza.