Stellantis e Samsung Sdi insieme per una nuova fabbrica di batterie elettriche negli USA

Un passo decisivo verso la mobilità sostenibile: Stellantis firma un accordo con Samsung SDI per costruire la seconda fabbrica di batterie negli Usa. Entrerà in produzione nel 2027

Stellantis, il colosso automobilistico multinazionale, ha fatto un ulteriore passo verso l’elettrificazione del settore automobilistico firmando un protocollo d’intesa con la coreana Samsung Sdi. L’accordo mira alla creazione di una seconda fabbrica per batterie negli Stati Uniti, progetto ambizioso che getterà le basi per una rivoluzione nella produzione di veicoli a zero emissioni.

Joint venture: produzione entro il 2027

La joint venture StarPlus Energy sarà responsabile della costruzione dell’impianto, che verrà realizzato in una località ancora da determinare. L’inizio della produzione è previsto per il 2027, con una capacità iniziale di 34 gigawattora l’anno. Questa iniziativa segue l’accordo sottoscritto un anno fa, nel quale Stellantis si era impegnata a investire 2,5 miliardi di dollari nella joint venture e nella costruzione di una prima fabbrica a Kokomo, Indiana. Quest’ultima dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2025, superando le aspettative iniziali e producendo ben 33 GWh di batterie ogni anno, dieci in più rispetto ai 23 inizialmente programmati.

Queste due nuove fabbriche, unite a una terza prevista in Canada a Windsor, rappresentano un tassello fondamentale per sostenere le strategie di elettrificazione della gamma di prodotti dei marchi appartenenti al gruppo Stellantis. L’obiettivo ambizioso dell’azienda è raggiungere, entro il 2030, un mix di vendite composto per il 50% da veicoli elettrici a batteria solo negli Stati Uniti.

Una partnership per un futuro verde del settore automobilistico statunitense

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha sottolineato l’importanza di questa nuova fabbrica nella strategia aziendale. Ha dichiarato: “Il nuovo stabilimento contribuirà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di offrire almeno 25 nuovi veicoli elettrici a batteria per il mercato nordamericano entro il 2038”. Questa affermazione testimonia l’impegno del gruppo nel fornire ai consumatori una vasta gamma di veicoli elettrici altamente performanti e all’avanguardia.

L’accordo tra Stellantis e Samsung Sdi è un segno tangibile della continua collaborazione tra le due aziende per il progresso tecnologico nel settore automobilistico. Entrambe le società sono determinate a ridurre l’impatto ambientale delle automobili, puntando sulla produzione di veicoli elettrici all’avanguardia e sull’abbattimento delle emissioni di carbonio.

La partnership con Samsung Sdi rappresenta un’occasione preziosa per coniugare l’eccellenza tecnologica delle due aziende e promuovere lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate nel campo della mobilità sostenibile.