Sostenibilità: Cdp, Bper e Popolare Sondrio a supporto del settore navale

CDP, Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per 31,5 milioni di euro, con SACE, a cui si aggiungono 4,5 milioni della Commissione Europea per la realizzazione di un mezzo navale che sarà dedicato al rifornimento di gas naturale nel Mediterraneo

Bper Banca, Banca Popolare di Sondrio e Cassa Depositi Prestiti a sostegno della mobilità sostenibile nel settore navale. Banca Bper e CDP hanno supportato il Gruppo Fratelli Cosulich – leader globale nei servizi di spedizione e logistica legati all’industria del trasporto marittimo – finalizzando un contratto di finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 4,5 milioni di euro da parte della Commissione Europea. Un primo passo verso uno sviluppo infrastrutturale orientato alla mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale.

In particolare, le risorse saranno utilizzate per la realizzazione di un mezzo navale che consentirà la distribuzione di gas naturale (GNL) nel Mar Mediterraneo. Un progetto strategico e all’avanguardia non solo a livello nazionale ma anche europeo.

Il progetto prevede la costruzione di una nave gasiera di circa 5.300 tonnellate, alimentata a sua volta a gas naturale, per il trasporto e il servizio di rifornimento di GNL alle grandi navi, sia da crociera che cargo, in transito nel Mediterraneo. Potrà trasportare fino a 8.000 m3 di gas e vanterà le più avanzate tecnologie disponibili.

Inoltre, sarà installato un impianto che permetterà di eliminare completamente i potenziali impatti ambientali. Un progetto che rientra negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare – moderna, sostenibile e resiliente – ambito nel quale SACE è stata chiamata a svolgere un ruolo centrale con le sue garanzie green, così come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni” dello scorso luglio (76/2020).

L’iniziativa conferma il supporto strategico del pool di banche e di SACE alla crescita delle imprese italiane, in particolare in questo momento delicato di ripartenza, per lo sviluppo di modelli di alimentazione alternativa per il settore navale commerciale e croceristico.

E manifesta la volontà concreta del Gruppo Cosulich di intervenire a salvaguardia delle tematiche ambientali e di operare con assoluta sicurezza, investendo per diminuire non solo il proprio footprint, ma contribuendo nell’infrastruttura per l’intero settore dello shipping e della logistica. Per il perfezionamento dell’operazione ha collaborato lo Studio Legale Watson Farley Williams.

Il Gruppo Fratelli Cosulich si occupa di trading e distribuzione di carburante, agenzia marittima e logistica. La società, con sede centrale a Genova e stabilimenti in altri porti strategici sul territorio nazionale, dispone di una fitta rete internazionale in 17 Paesi differenti (Brasile, Cina, Inghilterra, Francia, Indonesia, Irlanda, Antille Olandesi, Portogallo, Principato di Monaco, Serbia, Singapore, Slovenia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Vietnam), impiegando nel 2019 circa 1200 dipendenti con fatturato di 1,5 miliardi di euro. Il Gruppo, composto di 90 società, detiene una flotta di 11 navi.