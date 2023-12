Sosteneo (Generali) entra nel capitale di Puglia Green Hydrogen Valley, progetto per l’idrogeno verde in Puglia

Sosteneo, azienda legata a Generali Investments ha acquisito il 40% della società ed entra al fianco di Saipem e Edison, azionista industriale di riferimento. Anche DRI D’Italia S.p.A., una controllata al 100% da Invitalia, in società con una quota minoritaria del 5%

Sosteneo SGR S.p.A, un’azienda legata a Generali Investments e specializzata in progetti infrastrutturali per le energie rinnovabili e sistemi innovativi legati alla transizione energetica, è entrata nel capitale di Puglia Green Hydrogen Valley Srl, nuovo nome di Alboran Hydrogen Brindisi Srl, che porta avanti il suo progetto nelle aree di Brindisi e Taranto.

Sosteneo ha acquisito il 40% di partecipazione di Alboran Hydrogen S.p.A.. Una quota minoritaria del 5% è stata, invece, acquisita da DRI D’Italia S.p.A., una controllata al 100% da Invitalia, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni ministeriali. La composizione di Puglia Green Hydrogen Valley Srl è ora la seguente: Edison deterrà il 45%, Sosteneo il 40%, Saipem il 10% e DRI il 5%.

Il progetto Puglia Green Hydrogen Valley

Puglia Green Hydrogen Valley è una delle prime iniziative su larga scala per la produzione di idrogeno verde in Europa. Il progetto prevede la costruzione di due impianti a Brindisi e Taranto con una capacità totale di elettrolisi di 160 MW.

Una volta completamente operativi, si stima che gli impianti produrranno circa 250 milioni di metri cubi di idrogeno verde all’anno. Il progetto a Brindisi, situato in un’area di Interesse Nazionale (SIN), si trova in una fase avanzata del processo di autorizzazione. Inoltre, Puglia Green Hydrogen Valley è coinvolto positivamente nel bando di finanziamento europeo IPCEI (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo).

La Regione Puglia ha riconosciuto il progetto Puglia Green Hydrogen Valley come un’opportunità strategica per perseguire i suoi ambiziosi obiettivi di transizione energetica, con un’attenzione specifica alla decarbonizzazione del polo siderurgico pugliese.

L’idrogeno rappresenta uno dei principali vettori energetici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dalle strategie nazionali ed europee entro il 2030 e il 2050. Il Puglia Green Hydrogen Valley si propone come un modello di sviluppo sostenibile per la diffusione su vasta scala dell’idrogeno verde, sfruttando sinergie tra settore pubblico e privato per promuovere una nuova politica industriale attenta alla sostenibilità ambientale e sociale, oltre che alla competitività del territorio.

Tamburrino, Sosteneo: “orgogliosi di poter contribuire alla decarbonizzazione”

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla decarbonizzazione di due grandi poli industriali del Paese con un’infrastruttura chiave per la crescita economica a livello locale e nazionale. Crediamo fortemente negli investimenti nella transizione energetica con l’obiettivo di coniugare rendimenti a lungo termine per i nostri investitori e allo stesso tempo contribuire alla trasformazione del sistema energetico globale. Questo progetto riflette al meglio i valori del Gruppo Generali a cui apparteniamo e la nostra mission come gestore di investimenti orientato alla creazione di impatto positivo per la comunità e sviluppo sostenibile. Il progetto rappresenta infatti un tassello significativo nel raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione per specifici settori industriali (c.d. “hard-to-abate” come la produzione di acciaio), presentando allo stesso tempo importanti ricadute sociali, sia in termini di effetti positivi per l’ambiente e la salute, sia per l’occupazione del territorio, portando un contributo fondamentale alla competitività dell’area” ha commentato Umberto Tamburrino, Managing Partner, CEO and CIO Europe di Sosteneo.