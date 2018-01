Scuola, iscrizione online dal 16 gennaio: ecco come fare

Occorrerà prima registrarsi e poi procedere alla compilazione della domanda di iscrizione dei propri figli all’anno scolastico 2018/2020 – Ecco tutte le istruzioni.

Da oggi i genitori potranno iscrivere i propri figli a scuola attraverso la procedura online messa a disposizione dal Miur. A decorrere dalle ore 8.00 di martedì 16 gennaio è possibile compilare e inviare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 2018/2019 per le classi prime di elementari, medie e superiori.

SCUOLA, ISCRIZIONE ONLINE: LE DATE DA RICORDARE

La domanda di iscrizione online potrà essere presentata dalle ore 8.00 del 16 gennaio e fino alle ore 20.00 di martedì 6 febbraio. I genitori avranno dunque 21 giorni di tempo per ultimare la procedura entro la scadenza stabilita dal MIUR. Ma attenzione, chi non possiede un’identità digitale SPID dovrà prima registrarsi.

SCUOLA, ISCRIZIONE ONLINE: COME REGISTRARSI

Per iscrivere i propri figli a scuola serve possedere delle credenziali rilasciate da Viale Trastevere. Per ottenerle occorrerà registrarsi, recandosi sul sito del Ministero dell’Istruzione e accedendo all’apposita sezione.

Le credenziali saranno rilasciate al padre, alla madre, al tutore o all’affidatario dello studente.

Chi invece possiede già un’identità Spid o, per i docenti, le credenziali Polis, potrà saltare la fase di registrazione e passare direttamente all’iscrizione.

SCUOLA, ISCRIZIONE ONLINE: QUANDO è OBBLIGATORIA

Inviare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 2018/2019 tramite via telematica è obbligatorio per tutte le scuole statali di ogni ordine e grado, in base a quanto stabilito dalla legge n.135 del 2012. Per le scuole paritarie invece è facoltativo. Rimane invece valida la procedura cartacea per le scuole dell’infanzia.

Alla modalità telematica hanno aderito anche alcuni Centri di formazione professionale delle Regioni che hanno implementato il sistema: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto.

SCUOLA, ISCRIZIONE ONLINE: ECCO COME FARE

Dopo aver effettuato la registrazione si potrà passare alla fase di iscrizione vera e propria. Per farlo occorrerà recarsi sul sito del MIUR e inserire le proprie credenziali nella pagina di Login.

Ogni genitore/tutore/affidatario potrà indicare un massimo di tre scuole anche se si può presentare una sola domanda per ciascuno studente. Ciascuna scuola è identificata attraverso un “codice scuola” da richiedere direttamente all’istituto o da ricercare sul sito “Scuola in Chiaro”.

Una volta inserito il “codice scuola” si potrà procedere a compilare la domanda di iscrizione. Ogni modello è suddiviso in due sezioni, nella prima si dovranno inserire:

i dati anagrafici dello studente,

i dati della scuola scelta

le preferenze sull’orario scolastico (per le elementari) o l’indirizzo di studio (per le superiori).

Nella seconda sezione del modello dovranno invece essere inserite le preferenze riguardo ai vari servizi offerti dall’istituto prescelto.

A questo punto si potrà procedere all’invio della domanda. Una volta fatto, il Miur invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato dal geniitore la conferma di “acquisizione della domanda”, trasmettendo parallelamente alla scuola il modulo di iscrizione. Quest’ultima dovrà poi confermare l’accettazione o indirizzare il genitore verso un’altra soluzione in caso di indisponibilità.