Sciopero aerei 24 settembre: tutte le informazioni

Venerdì nero per i viaggiatori italiani a causa di uno sciopero degli addetti al trasporto aereo che coinvolgerà diverse compagnie, Alitalia in primis – Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Giornata da incubo per i viaggiatori italiani che venerdì 24 settembre dovranno prendere un aereo. I sindacati del comparto aereo hanno infatti indetto uno sciopero che coinvolgerà tutti gli addetti, eccetto quelli che fanno capo ad Enav.

I MOTIVI DELLO SCIOPERO

Secondo Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil trasporti il settore “sta ancora pagando il conto della pandemia, per cui sono indifferibili una serie di interventi atti a garantirne la tenuta industriale”, per non parlare delle trattative in stallo su Ita, la compagnia aerea che dal 15 ottobre prenderà il posto di Alitalia. Al centro del dibattito c’è anche il caso Air Italy “con 1.450 lavoratori in cassa integrazione in scadenza il 31 dicembre prossimo”, sottolineano le associazioni di categoria.

SCIOPERO 24 SETTEMBRE: ORARI E VOLI A RISCHIO

Lo sciopero degli addetti del trasporto aereo durerà 24 ore, dalla mezzanotte alle 23.59 del 24 settembre. A rischio per tutta la giornata ci saranno soprattutto i voli di Alitalia, mentre lavoratori Easyjet parteciperanno alla protesta dalle 13 alle 17 e quelli di Volotea dalle 10 alle 12.

ALITALIA CANCELLA IL 60% DEI VOLI

“A seguito degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di venerdì 24 settembre 2021, Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno”, si legge sul sito dell’ex compagnia di bandiera. Nel dettaglio, sono 161 i voli cancellati nella giornata di venerdì, cui si aggiungono ulteriori 8 voli cancellati nella giornata di giovedì 23 settembre e 3 in quella di sabato 25.

Allo scopo di limitare i disagi dei passeggeri, la società ha attivato un piano straordinario con aerei più capienti, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni.