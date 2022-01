Salvatore Rossi a capo della commissione per il Piano trasporti e logistica

Sarà Salvatore Rossi, attuale presidente di Telecom Italia ed ex Direttore e generale della Banca d’Italia, a coordinare la commissione istituita dal ministro Giovannini che dovrà redigere entro sei mesi il nuovo piano dei Trasporti e della logistica.

La commissione, i cui membri lavoreranno a titolo gratuito, dovrà predisporre entro sei mesi il documento programmatico per l’individuazione delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità prioritari per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese.

La commissione Rossi avrà anche il compito di indicare l’indirizzo strategico per la definizione dei piani settoriali per le ferrovie, per la portualità, per la logistica integrata e per la ciclabilità.

Nella sua lunga carriera Rossi, 73 anni appena compiuti, barese, laureato in matematica, aveva fatto parte sotto la Presidenza della Repubblica di Giorgio Napolitano, del Gruppo dei saggi che doveva indicare le linee programmatiche per una svolta nella politica economica e istituzionale del Paese.

In Telecom, dopo la recente nomina del nuovo Ad Pietro Labriola, il presidente Rossi mantiene, tra le altre, l’importante delega della comunicazione relativa alla manifestazione d’interesse del fondo americano KKR sulla maggiore compagnia telefonica italiana.