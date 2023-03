Salute alimentare e beneficenza: la vendita dei limoni della Fondazione Veronesi e la ricetta della crema di ceci, cannellini e olive taggiasche

La vendita dei limoni nelle piazze dall’1 al 15 marzo finanzia la ricerca. La ricetta della Crema di ceci e cannellini con olive taggiasche, concentrato di benessere. Importante funzione della scorza dei limoncini protettive dei tumori dell’esofago

Tornano I limoni per la ricerca® di Fondazione Umberto Veronesi nei migliori punti vendita in tutta Italia dall’1 al 15 marzo. Limoni buoni due volte: per chi li consuma e per la ricerca sui tumori. Per ogni retina venduta 0,40€ saranno infatti devoluti per sostenere il lavoro dei ricercatori di Fondazione Umberto Veronesi impegnati a trovare cure sempre più̀ efficaci contro i tumori. Ad oggi, grazie a I limoni per la ricerca® è stato finanziato un anno di lavoro di 38 ricercatori.

La vendita dei limoni nelle piazze finanzia la ricerca

La ricetta proposta in questa occasione è un eccellente antipasto che abbina legumi, caprino, limone e olive messa a punto da Marco Bianchi, classe 1978, divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi e Food Mentor. Autore di numerosi libri e volto noto televisivo, (è stato presentatore di Linea Verde su Raiuno e cura un programma TV su Food Network, “Viaggio nel corpo umano”, ispirato al suo omonimo libro uscito a novembre 2021. La sua ricetta esalta tutte le buone qualità dei legumi abbinate al sapore delle olive e del limone fornendo un apporto di proteine vegetali, fibra, potassio e altri sali minerali preziosi.

Limone non è solo vitamina C, nella scorza importanti proprietà antitumorali dell’esofago

Si parla di limone e il pensiero corre subito alla sua alta contrazione di vitamina C che secondo recenti studi avrebbe una buona capacità protettiva del tumore all’esofago. Ma la sua scorza è un concentrato di proprietà benefiche per l’organismo. Il limone – spiega Lucilla Titta, nutrizionista della Fondazione Veronesi, che cura la rubrica, “Prevenire mangiando”, all’interno della trasmissione “Primo tempo”. il canale Class Tv Msnbc – ha molti altri usi: aiuta anche ad assorbire il ferro presente nelle verdure verdi a foglia larga come gli spinaci, e nei legumi. La scorza è pure ricca di fibra e di calcio. Se in molte ricette è previsto l’uso della scorza grattugiata, poiché il calore può disperdere le vitamine è meglio aggiungerla a fine cottura sui diversi piatti, dai legumi saltati alla carne bianca o al pesce.

Nella scorza di limone – aggiunge la dottoressa Titta – è presente anche il limonene, una preziosa molecola della famiglia dei terpeni responsabile del caratteristico profumo e principale componente dell’olio essenziale di limone, che si ricava proprio dalla distillazione della scorza. Recenti studi di laboratorio stanno iniziando ad indagare anche il possibile ruolo del limonene come fattore protettivo della salute e i primi risultati mostrano una possibile implicazione nel prevenire la crescita tumorale, probabilmente grazie alla sua attività antinfiammatoria. In quest’ambito, dai dati del Fondo mondiale per la ricerca sul cancro emergono probabili evidenze che gli alimenti contenenti vitamina C proteggano dall’insorgenza di tumore dell’esofago.

La ricetta della Crema di ceci e cannellini con olive taggiasche, concentrato di benessere

per 4 persone

200 g di ceci lessati

200 g di fagiolini cannellini lessati

1 limone

150 g di caprino light

4 cucchiai di salsa tahin

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

pepe

20 olive taggiasche

1 ciuffo di erba cipollina

Preparazione

Risciacquate i ceci e i cannellini, se sono in scatola. Spremete il limone e grattugiatene la scorza. In un robot da cucina, frullate i legumi con il caprino, la salsa thain, il succo del limone (di cui conserverete la scorza), un paio di cucchiai di olio EVO e una macinata di pepe, fino a ottenere la cremosità che desiderate. Se la salsa dovesse risultare troppo densa, aggiungete un paio di cucchiai di acqua. Sminuzzate ora le olive e l’erba cipollina a coltello.

Presentazione

Trasferite la crema nei bicchieri e guarnite con il trito di olive sminuzzate ed erba cipollina. Una spolverizzata di scorza di limone e tutto è pronto per planare sulla vostra tavola!