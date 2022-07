Saipem: titolo rimbalza dopo accordo per nuova joint venture in Arabia Saudita

L’accordo è finalizzato alla costituzione di una jv con competenze e capacità per eseguire nel Paese l’intera gamma di attività di progetti EPC onshore – Il titolo rimbalza (+9%) dopo la serie di tonfi

Per Saipem una nuova joint venture in Arabia Saudita. La società italiana dell’energia e la società di costruzioni saudita Nasser S. Al Hajri Corporation (NSH) hanno firmato col colosso petrolifero Saudi Aramco – nell’ambito dell’iniziativa Namaat Industrial Investment Programs un accordo per l’esecuzione in Arabia Saudita di progetti EPC onshore – opere nell’impiantistica del settore Oil & Gas, power e petrolchimico – da parte di una joint venture di nuova costituzione (EPC National Champion), prevista entro la fine del 2022.

Il titolo di Saipem rimbalza in Borsa

Lo ha annunciato Saipem prima dell’avvio delle contrattazioni di Borsa, mentre è alle prese con il tanto travagliato aumento di capitale da 2 miliardi di euro che ha innescato una forte volatilità sul titolo arrivato attualmente a valere poco più di 1,2 euro. Intanto il titolo rimbalza (+9,12% a 1,20 euro) dopo che nelle ultime due sedute ha dimezzato il suo valore (ieri ha chiuso in ribasso del 43,20% e martedì del 48,6%, la peggior performance da 37 anni tanto da essere stata sospesa per eccesso di ribasso). Lunedì 11 luglio si è chiuso l’aumento di capitale che ha raccolto sottoscrizioni per circa il 70% del totale delle nuove azioni. Adesso il mercato è in attesa dei conti del secondo trimestre che saranno diffusi mercoledì 27 luglio.

Dalla Consob si apprende che il 5 luglio Goldman Sachs ha ridotto la sua partecipazione dal 3,362% all’1,33%.

Per Saipem nuova jv in Arabia Saudita: i “Campioni Nazionali”

L’iniziativa fa seguito al protocollo d’intesa firmato e annunciato a settembre 2021, nell’ambito del Namaat Industrial Investment Programs di Aramco, finalizzato a costituire cosiddetti “Campioni Nazionali”, spiega la società in una nota, al fine di creare un solido ecosistema industriale, favorire lo scambio di competenze e tecnologia e introdurre nuove opportunità di lavoro. L’istituzione della jv è soggetta alla definizione in una fase successiva dei dettagli riguardanti la relativa incorporazione e “rappresenta l’occasione per migliorare la presenza di Saipem nel mercato in crescita dell’Arabia Saudita, con nuovo modello operativo ancora più efficiente ed efficace”, ha affermato la società di San Donato Milanese.