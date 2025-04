Rinnovabili, Hera inaugura un nuovo impianto fotovoltaico nel ferrarese

Il Gruppo Hera ha inaugurato un nuovo parco fotovoltaico a Bondeno, in provincia di Ferrara, con una potenza di 9 MW. L’impianto produrrà energia green per 5.000 famiglie, contribuendo alla riduzione di 6.000 tonnellate di CO2 all’anno

Hera ha inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico nella località Santa Bianca, a Bondeno, nel Ferrarese. Il parco, realizzato su un terreno di 9 ettari, ha una potenza di 9 MW e rappresenta un passo importante verso la transizione ecologica della regione. Con un investimento di circa 7 milioni di euro, l’impianto entrerà a regime con una produzione annuale di circa 13.500 MWh, sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di 5 mila famiglie.

Il progetto, che ha visto l’installazione di 12.880 pannelli solari, non solo promuove l’uso delle fonti rinnovabili ma contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, con un risparmio di quasi 6.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Un obiettivo ambizioso per il Gruppo Hera, che continua a investire in soluzioni green per favorire la decarbonizzazione del territorio e aiutare le imprese energivore a ridurre il proprio impatto ambientale.

Energia rinnovabile al servizio del territorio e della comunità

L’impianto fotovoltaico è stato realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bondeno, con l’intento di promuovere iniziative che migliorino l’efficienza energetica e sensibilizzino la cittadinanza sui temi ambientali. Parte dei ricavi derivanti dalla produzione di energia verrà destinata ad attività locali come il potenziamento delle fonti rinnovabili e progetti di educazione ambientale.

Il parco fotovoltaico di Bondeno rientra nel piano di investimenti del Gruppo Hera volto a incentivare la produzione di energia rinnovabile e a ridurre le emissioni di gas serra, contribuendo in modo concreto alla decarbonizzazione dei consumi.

“Questo progetto è parte integrante del nostro modello di generazione dell’energia distribuito, dove la produzione di energia rinnovabile è vicina a chi la consuma, dai cittadini alle imprese – spiega Orazio Iacono, Amministratore delegato del Gruppo Hera – Il nostro ruolo è infatti quello di supportare i processi di decarbonizzazione delle comunità, partendo dalla promozione dell’efficienza energetica fino alla creazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, creando un sistema “cucito” sul territorio, in cui produzione e consumo siano interconnessi. Solo con innovazione e investimenti sulle infrastrutture primarie possiamo infatti costruire un futuro energetico più competitivo e green: così sono nati, oltre a questo nel Ferrarese, progetti come gli energy park di Bologna e Faenza e l’impianto agrivoltaico a Cesena con la newco Horowatt. Infine, la progressiva elettrificazione della base clienti e la fornitura di energia da fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, insieme all’utilizzo di sola energia rinnovabile per gli usi interni del Gruppo, sono tra le leve per il raggiungimento del target Net Zero al 2050, obiettivo inserito nel Piano di transizione climatica”.

“Quello energetico è un tema centrale nella quotidianità di famiglie e imprese su cui è necessaria l’attenzione di ogni ente e di tutte le realtà del settore. Con il 2,8% del valore dell’energia ottenuto da tutti gli impianti fotovoltaici attivi, previsto dal nostro regolamento, come Comune potremo portare avanti ulteriori interventi di implementazione energetica rinnovabile e sostenibile sull’intero territorio” ha commentato il Sindaco di Bondeno, Simone Saletti.