Renzo Rosso: “Pronti per la Borsa, aspettiamo i mercati”. Otb taglia le emissioni e usa più materiali certificati

A margine della presentazione del bilancio di sostenibilità 2024, il fondatore e presidente di Otb, Renzo Rosso ha detto a proposito della quotazione in Borsa: “Quando i mercati saranno pronti, noi siamo qui, pronti già”

“Noi siamo qua prontissimi, quando i mercati saranno pronti noi lo siamo già. Penso sia giusto per la trasparenza, la successione e per avere azienda ancora più solida”. Lo ha detto Renzo Rosso fondatore e presidente di Otb, interpellato sulla quotazione in Borsa, durante la presentazione del bilancio di sostenibilità 2024. “Se sarà, penso proprio di sì”, ha risposto a chi gli chiedeva se il debutto sarà sulla Borsa di Milano. “Comunque non aver debiti, e per il signor Rosso non aver soci, dà una grande libertà anche nella scelta dei tempi” ha spiegato Ubaldo Minelli, ad del gruppo che controlla il marchio Diesel e altri brand a margine di un conferenza stampa.

Renzo Rosso, Otb presenta il bilancio di sostenibilità 2024

Nel 2024 il gruppo Otb di Renzo Rosso che ha in mano marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela e Marni, ha tagliato le proprie emissioni totali del 31% rispetto al 2023 e raggiunto il 100% di utilizzo di energia da fonti rinnovabili in Europa e Nord America nei siti gestiti direttamente. Per le proprie collezioni ha usato il 24% di materiali certificati, a partire dal cotone, sul totale degli acquisti effettuati. Inoltre Otb Foundation, cui è destinata una percentuale dell’utile operativo dell’azienda, ha promosso oltre 380 progetti con un impatto diretto sulla vita di più di 380.000 persone nel mondo. Sono alcuni dei numeri del bilancio di sostenibilità illustrati in una conferenza stampa nella sede del gruppo a Milano.

“La sostenibilità per noi è uno state of mind ed è uno dei valori più importanti nella mia visione di business. Lo sviluppo sostenibile, insieme all’innovazione e all’utilizzo di tecnologie come l’Intelligenza artificiale o la blockchain, devono guidare un modo di fare impresa contemporaneo e saranno sempre più importanti in futuro – ha dichiarato Rosso, presidente e fondatore di Otb -. Sono molto orgoglioso degli obiettivi che abbiamo raggiunto quest’anno, sono il frutto del lavoro delle 7.000 persone che fanno parte del nostro gruppo e dello spirito che tutti condividiamo”.