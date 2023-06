Prosciutto Toscano DOP: sbarca al Summer Fancy Food Show di New York, degustazioni e masterclass per un mercato che assorbe il 15 % del fatturato

E’ la principale fiera b2b dedicata al mondo delle specialità alimentari e del beverage che si svolge negli Stati Uniti. Dopo New York incontri con chef, ristoratori, influencer a Los Angeles e Philadelphia

Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP partecipa al Summer Fancy Food Show la principale fiera b2b dedicata al mondo delle specialità alimentari e del beverage che si svolge negli Stati Uniti in programma a New York dal 25 al 27 giugno. Con un giro d’affari pari al 15% del fatturato export totale, gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato extra UE per il Prosciutto Toscano DOP. L’attività rientra nell’ambito del progetto “Cut&Share”, co-finanziato dalla Unione Europea, e che vede il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP impegnato al fianco del Consorzio del Pecorino Toscano DOP. Nell’ambito di questa missione business, il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP dopo questo evento che nelle passate edizioni ha richiamato migliaia di visitatori professionali tra buyer, grossisti, importatori, retailer, manager, distributori e broker, parteciperà inoltre a una degustazione presso il gourmet store “Di Palo” nella Grande Mela, mentre sarà protagonista di due masterclass nelle città di Los Angeles e Philadelphia. La missione business del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP è organizzata nell’ambito del progetto “Cut&Share”, una campagna triennale di informazione e valorizzazione incentrata su due prodotti simbolo dell’eccellenza alimentare della Toscana, le DOP Prosciutto Toscano e Pecorino Toscano. Il progetto “Cut&Share” è co-finanziato dalla Unione Europea e ha come Paesi target gli Stati Uniti e il Canada. Al Summer Fancy Food Show di New York, il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP sarà presente all’interno del Padiglione Italia presso gli stand 2630, 2632. Il Direttore Ettore Magni, commenta così la partecipazione del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP al Summer Fancy Food Show : «Gli Stati Uniti sono il principale Paese extra UE di destinazione del Prosciutto Toscano DOP, con un giro d’affari che assorbe una quota pari al 15% del fatturato export del comparto

. Un mercato quindi per noi importante, dove lo scorso anno abbiamo registrato buone performance. L’obiettivo è di continuare a dare slancio alle esportazioni verso questo Paese, siamo dunque felici di essere presenti al Summer Fancy Food Show di New York, che negli Stati Uniti rappresenta la principale manifestazione b2b dedicata al mondo delle specialità alimentari e del beverage, contesto ideale per fare cultura di prodotto, sviluppare attività di business networking e incrementare così le opportunità per l’export». Oltre a partecipare alla manifestazione fieristica, nella Grande Mela il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP sarà presente in degustazione all’evento After Summer Fancy Food, che si terrà il 26 giugno presso il gourmet store “Di Palo’s Fine Food”, punto di riferimento per i foodie alla ricerca di eccellenze alimentari italiane a New York. Nell’ambito di questa missione business negli Stati Uniti, sarà inoltre protagonista di due masterclass dedicate a chef, ristoratori, influencer e giornalisti, che si terranno rispettivamente il 21 giugno a Los Angeles, presso N10 Restaurant, e il 28 giugno a Philadelphia, presso 1909 Rittenhouse.