Private Equity, Finint Sgr lancia fondo mobiliare chiuso per PMI

La società di gestione del risparmio del gruppo Banca Finint lancia il nuovo fondo mobiliare chiuso per il private equity con durata decennale che investirà in aziende italiane appartenenti ai settori dei beni industriali e soprattutto nelle Pmi del Nord-est

Supportare le PMI italiane in percorsi di crescita di lungo periodo e di adeguata patrimonializzazione post Covid. Questo è l’obiettivo del nuovo comparto mobiliare chiuso “Finint E4G” per il private equity di Finint Investments Sgr. Il Fondo ha già raccolto oltre 45 milioni di euro, con una durata decennale e un target di raccolta complessiva di 120 milioni di euro che si prevede di raggiungere nel corso del prossimo anno.

In particolare, la strategia del nuovo Fondo prevede di investire prevalentemente in operazioni di acquisizione di quote di maggioranza di PMI italiane (specie quelle del Nord-Est) appartenenti ai settori dei beni industriali, soprattutto dei Distretti, dei servizi, dell’healthcare, della tecnologia e dell’alimentare con una propensione al B2B e una forte attenzione alle tematiche ESG.

Inoltre, saranno privilegiate le imprese appartenenti a nicchie di mercato con elevati tassi di crescita attesa e una significativa differenziazione di prodotti e servizi, andando a privilegiare chi mostra un’attitudine alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Il Fondo “Finint E4G” si aggiunge alla gamma dei prodotti mobiliari di Finint dedicati al Private Capital assieme a quelli dedicati agli NPLs e crediti illiquidi (Finint Principal Finance 1, Finint Principal Finance 1 e Fondo Efesto) e al Private Debt (PMI Italia I, PMI Italia II e Fondo Strategico Trentino-Alto Adige).

Alla guida Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Sgr, affiancato da Vania Antonio Panizza nella veste di Managing Partner, con esperienze significative nel settore con 3i, H.I.G. e Muzinich e che si unirà al team a partire da settembre, e da Cristiano Menegus nella veste di Partner.

“L’avvio del Fondo “Finint E4G” si inserisce in un quadro economico che vede il mondo delle imprese ancora colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19 – ha affermato Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments Sgr –. In questo contesto gli investimenti del Fondo si propongono di promuovere processi di crescita di lungo periodo per creare eccellenze di settore con un vantaggio competitivo e potenzialità di crescita, attraverso scelte equilibrate, adeguata patrimonializzazione e con un ricorso limitato alla leva e a strutture finanziarie complesse.”

“Per Finint SGR – ha aggiunto Mauro Sbroggiò – l’avvio del fondo Finint E4G segna un altro importante traguardo nella creazione di una gamma di prodotti dedicati al Private Capital e all’economia reale. Il successo raggiunto negli ultimi anni nell’asset class del private debt e dei crediti illiquidi ci permette di guardare al futuro con la consapevolezza di poter contare su una struttura dinamica ed efficiente in grado di affrontare le sfide del post pandemia e garantire ai nostri investitori profili di rischio-rendimento sempre adeguati”.