Prada: crescita a doppia cifra per ricavi e vendite nel primo trimestre, vola il marchio Miu Miu

Nel primo trimestre Prada a registrato ricavi netti pari a 1,34 miliardi (+13%) e vendite al dettaglio di alta qualità in crescita del 13% a 1,21 miliardi

Dopo un 2024 difficile, per Prada il nuovo anno si è aperto con tutt’altro umore. Non solo per l’acquisizione del 100% di Versace annunciata lo scorso 10 aprile, ma anche per la crescita a doppia cifra registrata nei primi tre mesi, periodo in cui la società ha realizzato risultati migliori rispetto alla maggior parte dei competitor, in un contesto difficile per il settore.

Nel primo trimestre del 2025, infatti, la società ha generato ricavi netti pari a 1,34 miliardi di euro, in aumento del 13% a cambi costanti, e vendite al dettaglio di alta qualità in rialzo del 13% a 1,21 miliardi.

Le vendite retail crescono a doppia cifra in tutte le aree geografiche. Nel dettaglio, in Asia-Pacifico, il più grande mercato del gruppo, le vendite al dettaglio sono aumentate del 9,6% a 437 milioni, mentre le vendite in Giappone (172 milioni) sono salite del 18%. In Europa, la crescita è stata del +14,3% a 334 milioni, grazie domanda locale e turistica. Nonostante le tensioni geopolitiche, anche le vendite in Medio Oriente, più modeste in termini di volume e valore (70 milioni), hanno registrato un aumento pari al 26,5%, mentre quelle sul mercato americano sono cresciute del 9,9%, a 201 milioni.

Prada: volano le vendite di Miu Miu

Nei tre mesi da gennaio a marzo, il marchio Prada, che rappresenta il 68% delle vendite totali del gruppo, ha registrato vendite sostanzialmente stabili su base annua (-0,2%). A volare è invece stata Miu Miu, confermando un’eccellente traiettoria di crescita con un +60% su base annua che si confronta tra l’altro con la performance record del 2024 (+93% su base annua).

Prada, Bertelli: “Trimestre contraddistinto da performance solida”

“Siamo soddisfatti di un altro trimestre contraddistinto da una performance solida. In uno scenario sempre più turbolento e incerto, abbiamo continuato ad eseguire la nostra strategia con disciplina, facendo leva sulla creatività e sulla qualità delle nostre persone. Il contesto in cui operiamo richiede agilità e flessibilità; allo stesso tempo, riteniamo fondamentale continuare ad investire in un’ottica di lungo periodo, preservando e sviluppando il know-how delle maestranze e della nostra organizzazione, supportando i nostri partner e rafforzando la nostra infrastruttura”, – ha commentato Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo Prada.

“L’inizio d’anno è stato positivo per il gruppo – ha aggiunto l’amministratore delegato Andrea Guerra -. Prada ha dimostrato solidità confrontandosi con il miglior trimestre del 2024; la base di comparazione diventerà un po’ meno sfidante nel secondo semestre, ma ci aspettiamo che le dinamiche di settore rimangano complesse. Nonostante il contesto, Miu Miu ha confermato una traiettoria di crescita eccellente. La strategia resta incentrata sui nostri marchi, la loro rilevanza, creatività e capacità di interpretare lo spirito del tempo. Disciplina e precisione esecutiva saranno più importanti che mai nel contesto attuale e per confermare l’ambizione di generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato”.