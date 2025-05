Ponte del 1° maggio: in viaggio dieci milioni di italiani, spesa oltre i 4 miliardi

Oltre 10 milioni di italiani e turisti stranieri in viaggio per il ponte del 1° maggio. Mare, montagna e agriturismi in testa. Spesa complessiva da 4 miliardi di euro, con l’Italia protagonista delle ricerche online

Con il ponte del 1° maggio si chiude la il lungo periodo di vacanze iniziato con Pasqua. Saranno almeno 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per trascorrere anche solo un giorno fuori casa. Si tratta di un “mini esodo” con traffico da bollino rosso già a partire dalla giornata di ieri, 30 aprile. L’obiettivo è solo uno: rilassarsi approfittando dell’ultima occasione di evasione prima dell’estate.

Turismo esperienziale e green: mare e montagna vincono

Le mete preferite restano quelle tradizionali: mare e montagna, seguite da campagna e città d’arte. Ma a dominare è la voglia di esperienze all’aria aperta, in linea con un trend sempre più orientato alla vacanza “green”. Secondo un sondaggio di Coldiretti/Ixè, la scelta ricade in gran parte su mete italiane, con soggiorni brevi, spostamenti autonomi e grande attenzione alla flessibilità.

A confermare questa tendenza, anche l’indagine Cna Turismo-Commercio secondo cui in totale saranno almeno dieci milioni le persone in movimento durante il ponte, di cui sei milioni con almeno una notte fuori casa. Due milioni e mezzo i turisti stranieri, provenienti in prevalenza da Stati Uniti, Europa centrale e Asia.

Un ponte da 4 miliardi di euro

Sempre più gettonate le strutture agrituristiche: si prevedono 600mila presenze, secondo Terranostra-Campagna Amica. Alle circa 26mila strutture attive in Italia si aggiungono migliaia di visitatori giornalieri che scelgono di fermarsi per un pranzo tipico, un picnic nei prati o per acquistare prodotti locali.

Il cibo si conferma anche in questo ponte la prima voce di spesa, come già osservato nei precedenti festivi di primavera: pranzi, cene, degustazioni e souvenir enogastronomici rappresentano oltre un terzo del budget turistico.

Il valore economico del ponte è rilevante: secondo Cna, la spesa turistica complessiva dovrebbe superare i 4 miliardi di euro. Una cifra generata sia dal turismo interno sia dai visitatori stranieri, con una media di soggiorno di tre notti che sale a quattro per i turisti provenienti dall’estero.

Le mete prescelte combinano relax e cultura, con un forte interesse per laghi, località balneari e borghi storici. Si segnala anche l’aumento della domanda per centri benessere, spa, terme e destinazioni enogastronomiche.

Ischia, Roma e Rimini in cima alle ricerche online

Un’analisi commissionata da Telepass e realizzata da Seed Digital mostra che Ischia è stata la località più cercata online dagli italiani per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio 2025, seguita da Roma e Rimini. Le ricerche sul web sono cresciute del 7% rispetto all’anno precedente, superando il milione di interrogazioni.

L’Italia domina con l’87% delle preferenze tra le destinazioni cercate, davanti a Spagna (4%) ed Egitto (2%). Tra le regioni più desiderate spiccano la Sicilia (47%), la Toscana (13%) e la Campania (10%).

Mobilità flessibile e viaggi su misura

La maggior parte degli italiani continua a preferire l’automobile per i viaggi di breve-medio raggio. Tuttavia, le ricerche online mostrano una crescente attenzione anche a voli e treni. Il 49% delle interrogazioni sul web relative agli spostamenti riguarda i voli, in particolare quelli nazionali e a corto raggio. Le ricerche sui voli sono cresciute del 50% tra gennaio e marzo.

In aumento anche l’interesse per le crociere (39%) e le parole chiave legate a “offerte” (oltre 55.000 ricerche), “idee viaggio” e “meteo”, elementi che dimostrano come gli italiani cerchino soluzioni di viaggio convenienti, ispirazioni last-minute e compatibilità con le ferie scolastiche.