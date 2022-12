Plastica, Scientifica Venture Capital lead investor per Relicta a contrasto dell’inquinamento del mare

Investiti 500 mila euro per Relicta, startup che ha sviluppato un imballaggio in plastica idrosolubile, biodegradabile e compostabile ottenuto dagli scarti di lavorazione dell’industria ittica.

Relicta, start-up innovativa che ha sviluppato un imballaggio in plastica idrosolubile, biodegradabile e compostabile ottenuto dagli scarti di lavorazione dell’industria ittica ha chiuso un investimento di 500 mila euro da parte di Scientifica Venture Capital, Terra Next, l’Acceleratore di startup che operano nel settore della Bioeconomia, parte della Rete Nazionale CDP e Vertis SGR attraverso il fondo Venture 3 Technology Transfer.

Scientifica Venture Capital: obiettivi e di cosa si occupa

Scientifica Venture Capital si è posto come lead investor con un investimento di 300 mila euro mentre i restanti 200 mila euro dagli altri investitori. Inoltre per accelerare lo sviluppo del prodotto e la sua industrializzazione prevista nel 2024, Scientifica Venture Capital metterà a disposizione della start-up le facilities dello Scientifica Lab a L’Aquila.

Scientifica Venture Capital è un’innovativo fondo d’investimenti lanciato nel 2021 investe in progetti scientifici e start-up nei settori dei materiali avanzati, manifattura avanzata ed intelligenza artificiale. La Società è partecipata da Ventiseidieci, azienda italiana attiva nella ricerca e sviluppo nel campo dei nuovi materiali, biotecnologie e intelligenza artificiale e dall’operatore di venture capital londinese LSG Ventures Ltd.

Il progetto di Relicta: ecco la soluzione all’inquinamento nel mare

Relicta è una delle 4 vincitrici della Call4Ideas di Scientifica Venture Capital, premiata nell’ambito del Super Sapiens Day, l’evento di premiazione dei progetti scientifici ad elevato sottostante tecnologico tenutosi a luglio a Roma.

La start-up si pone come soluzione al problema dell’inquinamento oceanico dovuto alla plastica; ogni anno più di otto milioni di tonnellate di rifiuti di plastica vengono riversati negli oceani, e la maggior parte di questi è costituita da scarti delle confezioni.

L’innovazione e il vantaggio competitivo del packaging realizzato da Relicta – solubile in acqua – consiste nel sistema di auto-smaltimento, fattore distintivo in grado di differenziarlo dalla maggior parte delle bioplastiche oggi sul mercato che, invece, devono essere smaltite come rifiuto umido.

Relicta e la ”Rivoluzione nel mondo della bioplastica”

“Relicta è una realtà in grado di determinare una rivoluzione nel mondo della bioplastica, siamo lieti di poter sostenere una start-up così promettente ed innovativa e siamo certi che il suo impatto determinerà conseguenze più che positive per l’ambiente. Oltre alla validazione scientifica ci impegniamo al fianco di Relicta per costruire un modello di business profittevole, scalabile e – al contempo – sostenibile, secondo i valori che contraddistinguono la tipologia di investimenti effettuati da Scientifica Venture Capital” ha commentato Riccardo D’Alessandri, managing partner Scientifica Venture Capital.