La classifica della Guida alle pizzerie d’Italia segnala una avanzata delle regioni del Nord e un generale aumento di qualità. L’elenco di tutte le pizzerie premiate. Dove mangiare anche le migliori pizze al taglio

Per mangiare la pizza napoletana d’eccellenza bisogna andare a Caserta oppure a Verona. La Guida Pizzerie d’Italia 2023 di Gambero Rosso, giunta alla sua decima edizione, ha premiato infatti quest’anno con il massimo punteggio, 96/100, quattro maestri pizzaioli che non hanno bisogno di presentazione: Renato Bosco della Pizzeria di San Martino Buon Albergo (VR), Francesco Martucci de I Masanielli a Caserta, Franco Pepe di Pepe in Grani di Caiazzo (CE) e Simone Padoan de I Tigli di San Bonifacio (VR).

Se la Campania detiene saldamente il primato della Regione a più alto numero di pizzerie di qualità, ben 23, incredibilmente il secondo posto in classifica compete alla Toscana con 16 locali, seguita dal Lazio con 13.

Sorprende in generale la grande avanzata delle regioni del centro nord che sopravanzano in fatto di bontà di pizza le regioni meridionali. Infatti al quarto posto troviamo la Lombardia con 8 locali, il Piemonte e il Veneto con 7, la Sicilia con 6, la Sardegna con 4; l’Abruzzo e l’Emilia – Romagna con 3. Chiudono la classifica Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria con 1.

In questi dieci anni ha commentato l’Amministratore Delegato de Il Gambero Rosso, Luigi Salerno “abbiamo visto un aumento delle pizzerie di qualità, grazie anche ad un pubblico sempre più attento, consapevole ed esigente. Una piccola nicchia di pizzaioli è stata in grado di fare strada ai tanti giovani che intraprendono questo mestiere, contribuendo alla crescita dell’intero comparto agroalimentare. Prodotti come la pizza hanno una funzione strategica per la diffusione e il successo del food&beverage Made in Italy nel mondo.”

A conferma della grande evoluzione in corso il presidente Paolo Cuccia ha tenuto a sottolineare che “nella prima edizione del luglio 2013, sul podio con il massimo punteggio – con tre spicchi e tre rotelle – c’erano 25 pizzerie al piatto e 5 pizzerie al taglio; Oggi sul podio troviamo 96 pizzerie al piatto e 12 pizzerie al taglio. Il settore cresce, si evolve e migliora costantemente”.

Pizzerie d’Italia 2023: la lista dei premiati

Tre spicchi 2023

Votazione 96

Renato Bosco Pizzeria | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

I Masanielli | CASERTA

Pepe in Grani | CAIAZZO (CE)

I Tigli | SAN BONIFACIO (VR)

Votazione 95

La Filiale a L’ Albereta | ERBUSCO (BS)

Votazione 94

10 Diego Vitagliano | NAPOLI

10 Diego Vitagliano | POZZUOLI (NA)

50 Kalò | NAPOLI

Gusto Divino | SALUZZO (CN)

La Notizia | NAPOLI

Pizzeria Salvo | SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Francesco & Salvatore Salvo | NAPOLI

Sestogusto | TORINO

Votazione 93

Apogeo Giovannini | PIETRASANTA (LU)

La Notizia | NAPOLI

Oliva da Concettina ai Tre Santi | NAPOLI

Seu Pizza Illuminati | ROMA

Votazione 92

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti | SERAVEZZA (LU)

Da Clara | VENETICO (ME)

Pizzeria Clementina | FIUMICINO (RM)

La Contrada | AVERSA (CE)

Framento | CAGLIARI

Gigi Pipa | ESTE (PD)

Giotto | FIRENZE [NUOVO INGRESSO]

Gusto Madre | ALBA (CN)

Montegrigna – Tric Trac | LEGNANO (MI)

Officine del Cibo | SARZANA (SP)

Panisfizio | JESOLO (VE) [NUOVO INGRESSO]

Patrick Ricci. Terra,Grani, Esplorazioni | SAN MAURO TORINESE (TO)

La Pergola | RADICONDOLI (SI)

Piano B | SIRACUSA

Giovanni Santarpia | FIRENZE

Sirani | BAGNOLO MELLA (BS)

Sorbillo | NAPOLI

Il Vecchio e il Mare | FIRENZE

La Ventola | ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Votazione 91

180g Pizzeria Romana| ROMA

400 Gradi | LECCE

Archestrato di Gela | PALERMO

Bottega Dani | CECINA (LI) [NUOVO INGRESSO]

Casale Rufini | GALLICANO NEL LAZIO (RM)

La Cascina dei Sapori | REZZATO (BS) [NUOVO INGRESSO]

Chicco | COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Crosta | MILANO

La Divina Pizza | FIRENZE

Da Ezio | ALANO DI PIAVE (BL)

Fandango | POTENZA

Al Fresco | FIRENZE

La Gatta Mangiona | ROMA

Giotto | FIRENZE

Impastatori Pompetti | ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Inedito | BRESCIA [NUOVO INGRESSO]

Enosteria Lipen | TRIUGGIO (MB)

Mamma Rosa | ORTEZZANO (FM)

L’Orso | MESSINA

Piccola Piedigrotta | REGGIO EMILIA

Proloco DOL Centocelle | ROMA

Qvinto | ROMA

Re | Mi | SASSARI

Sbanco | ROMA

‘O Scugnizzo| AREZZO

La Sorgente | GUARDIAGRELE (CH)

Lo Spela | GREVE IN CHIANTI (FI)

I Vesuviani | POMIGLIANO D’ARCO (NA) [NUOVO INGRESSO]

Wine Bar & Grill de l’Hotel Rosa Alpina | BADIA (BZ) [NUOVO INGRESSO]

ZenZero Osteria della Pizza | PISA

Votazione 90

Da Attilio alla Pignasecca | NAPOLI

Berberè | CASTEL MAGGIORE (BO)

BOB Alchimia a Spicchi | MONTEPAONE (CZ)

Pizzeria Bosco | TEMPIO PAUSANIA

La Braciera | PALERMO

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello | CASERTA [NUOVO INGRESSO]

Agriristorante Il Casaletto | VITERBO

Dry Milano | MILANO [NUOVO INGRESSO]

La Farina Pizza + Grill | FIRENZE [NUOVO INGRESSO]

‘O Fiore Mio | FAENZA (RA) [NUOVO INGRESSO]

Giangi Pizza e Ricerca | ARIELLI (CH)

Grigoris | MESTRE (VE)

Le Grotticelle | CAGGIANO (SA)

Libery | TORINO

Da Lioniello | SUCCIVO (CE) [NUOVO INGRESSO]

Màdia | SALERNO [NUOVO INGRESSO]

Maiori | CAGLIARI [NUOVO INGRESSO]

Mater | FIANO ROMANO (RM)

Meunier Champagne & Pizza | CORCIANO (PG) [NUOVO INGRESSO]

Le Parùle | ERCOLANO (NA)

Perbacco | LA MORRA (CN)

Proloco Pinciano | ROMA

Pupillo Pura Pizza | FROSINONE

Sasà Martucci – I Masanielli | CASERTA [NUOVO INGRESSO]

Starita | NAPOLI

Tonda | ROMA

Verace Elettrica | MILAZZO (ME)

Villa Giovanna | OTTAVIANO (NA)

Vola Bontà Per Tutti | CASTINO (CN)

Guglielmo & Enrico Vuolo | VERONA

TRE ROTELLE 2023 – Pizzerie a Taglio

Votazione 95

Pizzarium | ROMA

Votazione 94

Saporè Pizza Bakery | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Votazione 92

Panificio Bonci | ROMA

Masardona | NAPOLI

Oliva Pizzamore | ACRI (CS)

Votazione 91

Lievito Pizza, Pane | ROMA

Votazione 90

Forno Brisa | BOLOGNA

Campana Pizza in Teglia | CORIGLIANO CALABRO (CS) [NUOVO INGRESSO]

Davide Longoni Pane | MILANO [NUOVO INGRESSO]

Menchetti | AREZZO

Pizzeria Sancho | FIUMICINO (RM)

Tellia | TORINO

Le stelle

I locali che in questi dieci anni hanno ottenuto sempre tre spicchi o tre rotelle

Tre spicchi

Apogeo Giovannini | PIETRASANTA (LU)

Da Attilio alla Pignasecca | NAPOLI

Renato Bosco Pizzeria | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

La Divina Pizza | FIRENZE

La Gatta Mangiona | ROMA

Libery | TORINO

La Notizia | NAPOLI

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni | SAN MAURO TORINESE (TO)

Pepe in Grani | CAIAZZO (CE)

Pizzeria Salvo | SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Sorbillo | NAPOLI

La Sorgente | GUARDIAGRELE (CH)

Lo Spela | GREVE IN CHIANTI (FI)

Starita | NAPOLI

I Tigli | SAN BONIFACIO (VR)

Tonda | ROMA

Tre rotelle, le migliori pizzerie a taglio d’Italia

Menchetti | AREZZO

Pizzarium | ROMA

Saporè Pizza Bakery | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

PREMI SPECIALI

I MAESTRI DELL’IMPASTO

Lombardia

CORRADO SCAGLIONE

Enosteria Lipen | TRIUGGIO (MB)

Veneto

ORLANDO BORTOLAMI

Panisfizio | JESOLO (VE)

PIZZAIOLO EMERGENTE

Basilicata

RIONERO IN VULTURE (PZ)

ANTONELLO SCATORCHIA

Glamour di Antonello Scatorchia

RICERCA E INNOVAZIONE

Sicilia

ALTAVILLA MILICIA (PA)

Saccharum

PIZZA E TERRITORIO

Le migliori interpretazioni delle tradizioni locali

Sicilia

MESSINA

L’Orso Pizza in teglia