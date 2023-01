Pizza Napoletana: per Sant’Antuono martedì 17 gennaio, una maratona mondiale AVPN

Un giro del mondo attraverso 22 masterclass da vivere in diretta streaming sul canale YouTube. Dall’Australia al Giappone, passando per Venezuela, Egitto, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, Stati Uniti, Brasile. Il Programma completo con orario italiano

Via alla terza edizione del “Vera Pizza Day”, per la festa di Sant’Antuono, patrono de pizzaioli, oltre che degli animali e dei macellai, l’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) celebra il prodotto più iconico del Made in Italy dando il via a una maratona di 24 ore che attraverserà tutti i continenti. Da Napoli a Napoli, l’accensione del grande falò rituale che onora il celebre santo in Italia e all’estero, darà il via a un giro del mondo attraverso 22 masterclass da vivere in diretta streaming sul canale YouTube “@pizzanapoletanaverace”, per un percorso che attraverserà 14 Paesi, in una bellissima babele che vedrà utilizzate 10 lingue e che si chiuderà, sempre a Napoli, allo scoccare della mezzanotte, con i saluti e con l’appuntamento all’edizione 2024.

“Tanti Paesi, tante lingue diverse e una conferma: la pizza napoletana rappresenta una sorta di esperanto che tutti capiscono e tutti amano – racconta Antonio Pace, Presidente AVPN – Il “Vera Pizza Day” ha impiegato pochissimo tempo a imporsi all’attenzione di stampa, appassionati e semplici curiosi come Giornata Mondiale della Pizza. Un evento globale che consente di comprendere appieno l’appeal che questo prodotto esercita su miliardi di persone e che, nel corso della no stop, sviluppa un numero incredibile di contatti da ogni angolo del mondo”.

E il mondo sarà davvero il palcoscenico che la pizza napoletana calcherà nel corso delle 24 ore. La prima masterclass avrà come teatro la nuova sede dell’AVPN School di Sidney (00.30 italiane) e poi a seguire West Coast (Usa), Giappone, Venezuela, East Coast (Usa), ancora Australia e Giappone e quindi Egitto, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, di nuovo Stati Uniti, Brasile, Canada e altre puntate in Paesi già visitati.

Un incredibile viaggio dove ai pizzaioli è stato richiesto di realizzare, oltre alla Margherita, anche la loro versione più “personale” e di utilizzare una pizza con prodotti tipici del loro territorio. Uno spazio speciale sarà dedicato alla pizza fritta, protagonista assoluta di 4 incontri (Usa, Giappone, Brasile e Australia). Importante anche il ruolo giocato da alcune delle sedi delle scuole AVPN nel mondo con collegamenti da Napoli, Los Angeles, Shiga, Sidney Granada e Istanbul.

Oltre alle masterclass, da segnalare il convegno (ore 15.30 italiane) che avrà come tema centrale una petizione per una iniziativa da svolgere nella prossima edizione e che vedrà AVPN al fianco della Fondazione Univerde diretta da Alfonso Pecoraro Scanio. Sempre nello stesso spazio temporale (15.30/16.30), e sempre in collaborazione con Univerde, verranno assegnati i “Sant’Antuono Awards”, riconoscimento che va a premiare personaggi del giornalismo e non solo che si sono particolarmente distinti nella promozione e nella divulgazione della cultura della Pizza. E cresce nel frattempo la curiosità per conoscere il nome della pizzeria che si vedrà assegnata la tabella numero 1000 dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

“Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere insieme 24 ore straordinarie – conclude Pace – e di confermare l’importanza di una giornata che offre agli appassionati l’occasione di vivere live lezioni con maestri pizzaioli da tutto il mondo ma che, al tempo stesso, rappresenta per tutti gli addetti ai lavori l’opportunità per un confronto sui tanti temi che attraversano il nostro settore. Una iniziativa, quella di rendere il 17 gennaio la giornata universalmente dedicata alla pizza napoletana, che nasce da un’idea AVPN e che diverse realtà stanno cercando, in modo spesso inadeguato, di fare propria a loro volta”.

0.00 – 0.30 Saluti Iniziali e Accensione Fuoco con Paolo Surace presso: Sede AVPN – Italia Lingua parlata: Italiano – Inglese

0.30 – 1.30 Masterclass con Roberto Di Massa, Lucio De Falco, Johnny Di Francesco e Vincenzo’s Plata presso: AVPN School Sidney – Australia Lingua parlata: Inglese

1.30 – 2.30 Masterclass con Peppe Miele presso: VPN Americas – USA Lingua parlata: Inglese

2.30 – 3.30 Masterclass con Manabu Odawara e Prof. Ishida Masayoshi presso: AVPN School Japan – Giappone Lingua parlata: Giapponese

3.30 – 4.30 Masterclass con Josè Miguel Ledesma Navarro presso: Dopodomani – Venezuela Lingua parlata: Spagnolo

4.30 – 5.30 Masterclass con Pasquale Illiano presso: Pasquale’s – USA Lingua parlata: Inglese

5.30 – 6.30 Masterclass con Antimo Verde presso: Melbourne – Australia Lingua parlata: Inglese

6.30 – 7.30 Masterclass con Kenji Shoji presso: Verde Ischia – Giappone Lingua parlata: Giapponese

7.30 – 8.30 Masterclass con Dareen Akkad presso: What The Crust – Egitto Lingua parlata: Arabo

8.30 – 9.30 Masterclass con Alp Gunduzalp presso: AVPN School Istanbul – Turchia Lingua parlata: Turco

9.30 – 10.30 Masterclass con Thierry e Valerie Gourreau presso: Mamzellepizza – La Reunion Lingua parlata: Francese

10.30 – 11.30 Masterclass con Emmanuele Cirillo presso: Malafemmena – Germania Lingua parlata: Tedesco

11.30 – 12.30 Masterclass con Antonia Ricciardi presso: AVPN School Spain – Spagna Lingua parlata: Spagnolo

12.30 – 13.30 Masterclass con Kamil Sohajko e Jacek Plecinski presso: Olio – Polonia Lingua parlata: Polacco

13.30 – 14.30 Masterclass con Pasquale Cozzolino

presso: Ribalta – Usa Lingua parlata: Inglese

14.30 – 15.30 Masterclass con Andrè Guidon presso: Leggera – Brasile Lingua parlata: Portoghese

15.30 – 16.30 Convegno e Sant’Antuono Awards presso: Sede AVPN – Italia Lingua parlata: Italiano

16.30 – 17.30 Masterclass con Guillaume Grasso presso: Guillaume Grasso – Francia Lingua parlata: Francese

17.30 – 18.30 Masterclass con Jędrzej Lewandowski presso: Zielona Górka – Polonia Lingua parlata: Polacco

18.30 – 19.30 Masterclass con Pasquale Ponticiello, Mirko D’Agata e Tomo Kovacek presso: Verace – Canada Lingua parlata: Inglese

19.30 – 20.30 Masterclass con Gabriel Rossi e Gil Guimaraes presso: Baco Pizzaria – Brasile Lingua parlata: Portoghese

20.30 – 21.30 Masterclass con Ciro Salvo presso: Sede AVPN – Italia Lingua parlata: Italiano

21.30 – 22.30 Masterclass con Ettore Rusciano presso: Menomale – Usa East Lingua parlata: Inglese

22.30 – 23.30 Masterclass con Lucio De Falco, Johnny Di Francesco e Vincenzo’s Plate

presso: Lucio Pizzeria – Australia Lingua parlata: Inglese

23.30 – 24.00 Saluti Finali presso: Sede AVPN – Italia Lingua parlata: Italiano – Inglese